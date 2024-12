Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 décembre 2024

Sénégal : Centenaire de l'IPD - L'Innovation et l'entrepreneuriat en santé au cœur d'un panel

Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), une session dédiée à l’innovation et à l’entrepreneuriat en santé a captivé l’audience ce 11 décembre. Ce rendez-vous a donné 7 minutes aux différents entrepreneurs pour présenter leurs projets innovants et décliner les solutions originales pour relever les défis du secteur. Avec un prix de l’innovation en jeu, la créativité et l’impact étaient au cœur des interventions.

Modérée par Madji Sock, cofondateur et PDG de Haskè Ventures, ce moment clé de la journée a permis de croiser des perspectives variées et de récompenser les efforts d'innovation avec l'attribution du Prix de l’innovation IPD. (Source allAfrica)

Eventuel lien entre le retard de la nomination de la Première ministre et la Constitution : Fayulu réfute la thèse de Tshisekedi

Des réactions fusent de partout après le discours du chef de l'État Félix Tshisekedi sur l'état de la nation. Dans une déclaration faite à la presse ce jeudi 12 décembre 2024, l'opposant Martin Fayulu a réfuté l'argumentation de Félix Tshisekedi selon lequel la nomination tardive de la première ministre trouve ses causes dans la Constitution.

A cet effet, Martin Fayulu a invité Tshisekedi à se référer à l'article 78 de la Constitution. "Non, Monsieur Félix Tshisekedi, la Constitution de la République n’entrave en rien le bon fonctionnement des institutions. Le retard dans la nomination du Premier ministre n’a absolument aucune base constitutionnelle. Relisez attentivement l'article 78 : "Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci… Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition". (Source mediacongo)

La CEDEAO doit gérer le retour du Burkina Faso, du Mali et du Niger avec diplomatie (président nigérian)

Le président nigérian Bola Tinubu a déclaré mercredi que l’intérêt et le bien-être des citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger demeurent une priorité pour les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), assurant que la diplomatie et la sagesse seront les principes directeurs de la réintégration de ces pays au sein de l’organisation régionale.

Recevant le président allemand Frank-Walter Steinmeier en visite à Abuja, la capitale nigériane, M. Tinubu, qui est le président de l’Autorité des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, a dit que les dirigeants des trois pays avaient été jusqu’à présent réticents à présenter des programmes de transition assortis de dates précises. (Source maliweb)

Élections municipales à Madagascar : Course serrée entre Harilala Ramanantsoa et Tojo Ravalomanana

Après une période de campagne sans enthousiasme, les électeurs ont tranché. Les premières tendances du scrutin d’hier, pour la course à la mairie de la capitale, sont à l’avantage de la candidate de l’IRMAR et du TIM.

Dans une ambiance assez confuse, les électeurs des 1 695 communes du pays ont pu participer, hier, au dernier scrutin qui doit boucler le cycle électoral ouvert par les élections présidentielles du 16 novembre 2023. Pour la circonscription d’Antananarivo Renivohitra, alors que des candidats commençaient déjà à dénoncer des anomalies et des fraudes, on assiste à une course serrée entre Harilala Ramanantsoa, candidate de la plateforme Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina (IRMAR) et Tojo Ravalomanana, candidat du parti Tiako i Madagasikara (TIM), soutenu par la plateforme de l’opposition Firaisankina. Les premières tendances donnent en effet un léger avantage à la « candidate orange » bien que les deux sont au coude-à-coude dans tous les bureaux de vote de la capitale. (Source MidiMadagasikara)

Guinée/Crief: Relaxé par la Cour, l’ex-ministre Rémy Lamah fait un malaise !!!

La décision dans l’affaire de « corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et complicité » qui oppose l’ancien ministre de la Santé du régime déchu, le Général à la retraite Remy Lamah, la société Soguimap à la société chinoise ZMC est tombée, ce jeudi 12 décembre 2024 par devant la chambre des appels de la cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

Le juge Daye Mara a dans sa décision rendue confirmé le 1er jugement qui renvoie des fins de la poursuite l’ex-patron du ministère de la santé et la société Soguimap. Tout en envoyant le parquet spécial, la partie civile et l’agent judiciaire de l’Etat à mieux se pouvoir. (Source media guinee)

À Bujumbura, la jeunesse africaine unie pour l’avenir

La capitale burundaise, Bujumbura accueille, en ce moment même, la troisième édition du Dialogue Continental Intergénérationnel sur la Jeunesse, la Paix et la Sécurité.

Placé sous le thème « renforcer les capacités de la jeunesse africaine pour la paix : l’éducation comme catalyseur de l’agenda continental pour la jeunesse, la paix et la sécurité », cet événement rassemble de hauts responsables, des experts, des jeunes leaders venus des quatre coins du continent et des partenaires internationaux autour d’un objectif commun : mobiliser la jeunesse africaine pour bâtir un avenir de paix et de prospérité. (Source Iwacu)

Gabon : La Présidence et le Parlement épicentres de la corruption selon une enquête d’Afrobarometer

Le Gabon figure parmi les pays africains les plus touchés par la corruption, selon les résultats de l’enquête Afrobarometer réalisée en 2021-2023. Au Gabon, 76% des citoyens estiment que le niveau de corruption a augmenté au cours de l’année écoulée, illustrant une aggravation notable de la perception de ce fléau. Cette situation s’inscrit dans un contexte continental où 58% des Africains partagent un avis similaire.

La présidence gabonaise est particulièrement pointée du doigt, 70% des citoyens jugeant qu’elle est corrompue. Cette institution, pourtant au sommet de la gouvernance, devient ainsi un symbole des défis à relever pour restaurer la confiance publique. Le parlement n’est pas en reste : 67% des Gabonais perçoivent les législateurs comme impliqués dans des pratiques corrompues, remettant en question leur rôle de garants des intérêts citoyens. (Source GabonMediaTime)

En Côte d’Ivoire, Charles Blé Goudé demande une amnistie pour pouvoir se présenter à la présidentielle

Acquitté par la CPI pour son rôle pendant la crise postélectorale de 2010-2011, l’opposant reste sous le coup d’une condamnation à vingt ans de prison prononcée par la justice ivoirienne.

L’opposant ivoirien Charles Blé Goudé, acquitté par la justice internationale de crimes contre l’humanité mais toujours condamné dans son pays, a demandé au président Alassane Ouattara de l’amnistier, mercredi 11 décembre à Abidjan, afin qu’il puisse se présenter à la prochaine élection présidentielle, en octobre 2025. M. Blé Goudé a appelé « solennellement » le président à « prendre une loi d’amnistie pour que soient effacées les infractions retenues » contre les acteurs de la crise de 2010-2011, afin de « tourner définitivement cette page triste » de l’histoire récente du pays. (Source Lemonde Afrique)

Mauritanie : Des réformes pour une croissance économique durable

La Mauritanie renforce ses ambitions économiques avec la publication de The Report: Mauritania 2025 par Oxford Business Group.

The Report: Mauritania 2025 a été réalisé en collaboration avec l’APIM. Il constitue l’aboutissement de plus de six mois de recherche sur le terrain par une équipe d’analystes d’OBG. La publication évalue les tendances et les évolutions à travers l’économie, notamment dans les domaines de la macroéconomie, des infrastructures, des TIC et de l’éducation, entre autres.

La publication explore les initiatives stratégiques de la Mauritanie pour une croissance économique durable et les moyens de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales. (Source apanews)

Niger : 10 militaires tués dans une attaque terroriste dans l’ouest du pays

Dix militaires nigériens ont perdu la vie et sept autres ont été blessés lors d’une attaque terroriste survenue mardi à Pételkoli, dans l’ouest du Niger, a annoncé l’armée nigérienne dans son bulletin d’information publié mercredi.

L’attaque a été perpétrée par « une horde de criminels, venus par centaines à motos », qui ont tenté de s’emparer de la position de Pételkoli, selon le communiqué. Au moins 26 assaillants ont été « neutralisés », tandis que huit motos et un véhicule équipé d’une mitrailleuse ont été détruits. (Source Beninwebtv)