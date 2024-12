Angola: Le pays et l'Afrique du Sud signent deux nouveaux accords

Pretoria — L'Angola et l'Afrique du Sud ont signé ce jeudi deux accords dans les domaines de l'Enseignement supérieur et de la Culture.

La signature des accords s'est déroulée en présence des Présidents de l'Angola, João Lourenço, et d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, dans le cadre de la visite de l'homme d'État angolais sur le territoire sud-africain. L'accord dans le domaine de l'enseignement supérieur vise à promouvoir l'échange de délégations composées de responsables pour le partage des connaissances sur les secteurs respectifs.

Il vise à promouvoir l'échange d'informations et de publications sur l'enseignement supérieur, en encourageant la coopération et le jumelage des institutions et de la formation. Il prévoit également la promotion d'une coopération directe et de partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur des parties, y compris des visites de chercheurs, d'experts, d'universitaires et d'étudiants (de premier cycle et de troisième cycle).

Le mémorandum d'entente dans le domaine de la Culture a pour objectif principal de mettre en oeuvre les engagements pris par les ministres de l'Art et de la Culture de l'Afrique du Sud et de la Culture de l'Angola.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Afrique du Sud reposent sur de solides bases historiques et stratégiques, dérivées du soutien mutuel pendant les périodes de lutte pour l'indépendance et contre l'apartheid. Les deux pays ont signé l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle en 1998 à Luanda.

Plusieurs autres instruments de coopération juridique ont également été signés entre les deux pays, parmi lesquels se distingue la création de la Commission de coopération bilatérale en 2000. Ce dernier est un mécanisme diplomatique d'une importance cruciale qui, ces dernières années, a été le principal moyen d'interaction, avec la tenue, alternativement à Pretoria et Luanda, de quatre sessions jusqu'à présent, qui ont permis la mise en oeuvre d'actions de coopération.