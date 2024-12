Angola: João Lourenço invite les hommes d'affaires sud-africains à investir au pays

Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a invité jeudi, à Pretoria, les hommes d'affaires sud-africains à investir en Angola pour profiter des innombrables opportunités qu'offre le pays.

Le Président angolais s'exprimait à l'ouverture du Forum d'affaires Afrique du Sud-Angola, organisé à l'occasion de sa visite dans ce pays, et auquel participent une centaine d'hommes d'affaires des deux pays. Il a proposé aux hommes d'affaires des deux pays de former des partenariats visant à construire des économies plus résilientes pour la croissance des pays et des peuples.

Dans ce sens, le Chef de l'Etat angolais a invité les hommes d'affaires sud-africains à explorer attentivement les opportunités qu'offre l'Angola et à connaître personnellement la réalité angolaise, où ils sont attendus portes ouvertes, tant comme investisseurs que comme touristes ».

João Lourenço a déclaré que l'Afrique du Sud est aujourd'hui une référence continentale en matière d'innovation numérique, de services financiers, de technologies agricoles et de solutions industrielles, étant clairement un partenaire stratégique naturel pour l'Angola.

Dans ce contexte, il a souligné que le secteur énergétique est également l'un des domaines de coopération les plus prometteurs entre les deux pays, notamment en raison de l'actuelle capacité excédentaire de production d'électricité en Angola et des besoins de consommation encore à satisfaire en Afrique du Sud.

"Nous considérons qu'il est essentiel d'investir dans la coopération directe entre les entreprises angolaises et sud-africaines, avec une approche qui renforce l'interaction entre les entrepreneurs, les gestionnaires et les investisseurs des deux pays, en promouvant l'innovation, en stimulant la compétitivité et en améliorant l'accès aux marchés, aux technologies et aux ressources", a-t-il déclaré.

João Lourenço a donc souhaité que, tout au long du Forum, les personnes présentes aient l'occasion d'analyser en profondeur les mesures que le pays met en oeuvre pour améliorer l'environnement des affaires et, par conséquent, attirer davantage d'investissements étrangers.

Selon l'homme d'État, ces actions ont considérablement simplifié et rationalisé les processus de réalisation des investissements privés, favorisant l'adoption de nouvelles technologies et de pratiques commerciales plus efficaces.

« De cette façon, nous serons en mesure de transformer notre potentiel économique en réalité tangible, en bâtissant un héritage de progrès, de prospérité et de développement durable pour les générations futures », a-t-il prédit.

Le forum d'affaires constitue la dernière étape de la visite du Président João Lourenço en Afrique du Sud, qui a débuté par une réception au Palais présidentiel et une rencontre privée avec son homologue Cyril Ramaphosa.

Par la suite, les deux Présidents se sont exprimés à l'ouverture des pourparlers entre gouvernements et ont assisté à la signature d'accords dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la culture. Dans le moment le plus symbolique, João Lourenço a été décoré de « l'Ordre de l'Afrique du Sud », la plus haute distinction du pays. Les relations entre l'Angola et l'Afrique du Sud ont des racines profondes, cultivées au fil de décennies de lutte pour l'émancipation et le progrès de notre continent.

Peu après la chute de l'apartheid, avec la transition démocratique en Afrique du Sud, les deux pays ont entamé un chemin de coopération qui s'est consolidé dans plusieurs domaines d'intérêt commun, une étape historique qui a permis de transformer d'anciens défis en opportunités de dialogue constructif, basé sur les piliers de l'intégration régionale, de la promotion de la paix et de la sécurité et de la recherche du développement durable.