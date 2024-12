Maroc: Sommet économique France-Pays Arabes - M. Benchaâboun appelle à s'inspirer du partenariat franco-marocain 'exceptionnel'

Paris — Le directeur général du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, Mohamed Benchaâboun a appelé, jeudi, lors du 5ème Sommet économique France-Pays Arabes, à Paris, à s'inspirer de la relation et du partenariat stratégique "exceptionnels" qui unissent le Maroc et la France.

Intervenant lors de ce Sommet, initié par la Chambre de commerce franco-arabe (CCFA), M. Benchaâboun a souligné que les liens franco-marocains sont bâtis sur "une vision commune, résolument tournée vers l'avenir".

Il a, à cet égard, indiqué que la Déclaration signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron, lors de sa visite d'État en octobre dernier au Maroc, fixe des engagements clairs pour moderniser et innover les économies des deux pays, tout en s'appuyant sur "un partenariat historique" qui a donné naissance à de nombreux projets d'envergure, et permis la conclusion de plusieurs accords économiques majeurs.

Ce partenariat "renouvelé", a-t-il dit, "permet de dépasser les frontières nationales pour s'étendre à l'ensemble du continent africain". "Ce faisant, la France et le Maroc montrent que la coopération bilatérale peut être un levier d'impact régional et global", a fait remarquer M. Benchaâboun.

Il a, en outre, souligné la nécessité de penser "hors des sentiers battus", faisant observer que les défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui exigent des solutions nouvelles.

"Nous devons sortir des cadres traditionnels pour imaginer des instruments financiers, économiques et diplomatiques innovants", a estimé le DG du du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, affirmant que ces approches novatrices montrent que la coopération internationale peut être "une force transformatrice", au service des attentes et aspirations de nos peuples.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, a bâti, depuis plusieurs décennies, son modèle de développement autour d'un système d'investissement mixte, où l'Etat joue un rôle pivot, en tant qu'investisseur.

Cependant, d'après M. Benchaâboun, pour répondre aux grandes échéances à venir, un changement de paradigme est impératif : donner une place centrale et élargie au secteur privé. "Cela est désormais facilité grâce notamment, à la création d'un fonds souverain, le Fonds Mohammed VI pour l'Investissement", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le haut responsable marocain a affirmé que le potentiel des relations entre les pays arabes et la France est "immense". "Mais pour le réaliser, nous devons faire preuve d'une ambition renouvelée et nous appuyer sur des principes clairs : respect mutuel, pragmatisme et innovation", a-t-il dit.

Il a, en outre, souligné que la France devrait jouer "un rôle stratégique" pour dynamiser et consolider les relations économiques et commerciales entre les pays arabes et l'Union européenne, "et ce, malgré le fait que la politique commerciale relève de la compétence exclusive de l'UE".

"Nous attendons de la France qu'elle se positionne comme un facilitateur influent pour traduire les ambitions économiques des pays arabes au sein des mécanismes européens", a dit M. Benchaâboun.

Et de conclure: "Inspirons-nous des réussites, à l'image du partenariat franco-marocain, pour bâtir ensemble un avenir où prospérité, stabilité et justice seront accessibles à tous. Ensemble, écrivons une nouvelle page des relations franco-arabes, une page empreinte de coopération, de solidarité et d'une ambition partagée".

Dans une déclaration à la MAP, en marge de ce Sommet, qui s'est déroulé en présence d'un parterre de personnalités de divers horizons, dont des ambassadeurs, des diplomates et des acteurs économiques et associatifs notamment, le président de la Chambre de commerce franco-arabe, Vincent Reina s'est réjoui du partenariat stratégique "rénové" entre le Maroc et la France.

"C'était très important de relancer cette longue histoire entre la France et le Maroc, qui est tellement belle qu'elle ne peut s'arrêter", a-t-il dit.

Le Maroc et la France ont besoin l'un de l'autre, à souligné M. Reina, faisant observer que cette relation repose sur "une interdépendance".

Il a, en outre, indiqué que ce Sommet placé sous le thème "accroître la place de la France dans le monde arabe", constitue une opportunité exceptionnelle d'explorer les pistes pour conjuguer les efforts communs face aux défis d'un monde en mutation rapide.

Le partenariat d'exception renouvelé entre le Maroc et la France, ainsi que le succès de la récente visite d'État du président français Emmanuel Macron à Rabat, ont été également mis en avant par l'ambassadeur de SM le Roi à Paris, Samira Sitail, lors de son intervention à un panel dédié au Maroc, marquant l'ouverture du Sommet.