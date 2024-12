Maroc: L'ESCWA salue les avancées significatives du pays en matière de transfert de technologie et d'innovation

Rabat — Le conseiller régional pour la technologie et le développement à la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (ESCWA - Economic and Social Commission for Western Asia), Nawar Al-Awa, a salué, jeudi à Rabat, les avancées significatives du Maroc en matière de transfert de technologie et d'innovation.

Lors d'un atelier sur le transfert de technologie et l'innovation, co-organisé par l'Agence de développement du digital (ADD), l'ESCWA et le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), M. Al-Awa a mis en évidence les progrès réalisés par le Royaume, soulignant qu'ils reflètent les efforts soutenus et l'ambition du Maroc de continuer à aller de l'avant dans ce domaine.

Il a, dans ce sens, précisé que le Maroc a réalisé des avancées notables dans le "Global Innovation Index", se classant actuellement à la 66ème position, contre le 70ème rang auparavant, "ce qui témoigne des progrès constants du pays en matière d'innovation".

M. Al-Awa a également mis l'accent sur l'importance de cet atelier qui a permis de faire le point sur les expériences marquantes à l'échelle mondiale et marocaine, et de discuter des prochaines étapes pour renforcer le transfert de technologie et l'innovation au Maroc.

"Les technologies numériques et émergentes offrent de vastes opportunités pour l'innovation", a-t-il indiqué, préconisant de soutenir l'écosystème de l'innovation par des institutions adaptées, des cadres juridiques efficaces et la simplification des procédures administratives.

De son côté, Salma Karim, cheffe du département Capital humain et Innovation au sein de l'ADD, a jeté la lumière sur l'importance du transfert technologique, considéré comme un processus permettant de transmettre les résultats de la recherche scientifique et technologique, qu'ils proviennent du milieu académique, des centres de recherche ou des laboratoires, vers l'industrie ou le marché.

Elle a, en outre, insisté sur la nécessité d'adopter les meilleures pratiques pour maximiser les chances de succès dans le développement et la diffusion des innovations, expliquant qu'il s'agit notamment d'identifier les besoins du marché, de développer les technologies jusqu'à un niveau de maturité élevé, de protéger la propriété intellectuelle et de mettre en place des partenariats efficaces.

La responsable a, par la même occasion, rappelé que plusieurs initiatives ont été lancées au sein des universités et des structures de recherche marocaines, telles que le programme "TechTransfer" qui vise à valoriser les résultats de la recherche scientifique en facilitant leur transfert vers le secteur industriel, en ciblant des domaines prioritaires comme la santé, l'agriculture et l'industrie.

Parallèlement, elle a évoqué le programme "Al Khawarizmi" qui a pour objectif de créer les conditions favorables au transfert technologique en intelligence artificielle au Maroc via la mobilisation des acteurs académiques et industriels autour de projets innovants.