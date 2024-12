Ethiopie: Les touristes étrangers sont enthousiasmés par les églises creusées dans le roc de Lalibela

Addis Abeba — Les touristes étrangers visitant les églises rupestres emblématiques de Lalibela ont exprimé leur immense enthousiasme à l'idée de leur visite.

S'adressant à ENA, les touristes polonais ont partagé l'enthousiasme qu'ils ont éprouvé à Lalibela. Les églises creusées dans le roc, situées dans l'état d'Amhara en Éthiopie, sont une attraction touristique majeure qui attire chaque jour des milliers de visiteurs nationaux et internationaux.

Les touristes polonais ont exprimé leur profonde gratitude pour l'hospitalité chaleureuse du peuple éthiopien, ainsi que pour le riche patrimoine culturel et l'importance historique du pays. « Je m'appelle Peter et je viens de Pologne. L'Éthiopie est un beau pays et Lalibela est un endroit merveilleux. Les gens ici sont vraiment gentils », a souligné Peter.

L'autre touriste a exprimé : « Nous sommes venus ici pour visiter et sommes tombés amoureux de l'Éthiopie plus que nous ne l'attendions. « Tout ce que nous avons vu nous a captivés », a-t-il déclaré. Il a partagé son étonnement devant le paysage et l'hospitalité des gens.

Les touristes ont noté que le peuple éthiopien est extrêmement hospitalier et amical, encourageant tous les voyageurs du monde entier à découvrir la beauté de l'Éthiopie. Ils ont exprimé leur gratitude à la communauté locale pour l'hospitalité exceptionnelle qu'ils ont reçue pendant leur séjour à Lalibela, soulignant la gentillesse unique, la culture dynamique et les trésors historiques qui attendent ceux qui choisissent de visiter.