Afrique: L'UA a souligné la nécessité de développer les capacités d'IA et de tirer parti de l'industrie verte pour favoriser le développement

<strong>Addis Abeba, — Le commissaire au commerce et à l'industrie de la Commission de l'Union africaine, Albert M. Muchanga, a souligné l'importance cruciale du développement de l'intelligence artificielle et de l'exploitation de l'industrialisation verte pour favoriser le développement global du continent.

Au cours de la Semaine de l'industrialisation africaine, Muchanga a indiqué que le thème de cette année, « Tirer parti de l'intelligence artificielle, de l'industrialisation verte et de la propriété intellectuelle pour la transformation de l'Afrique », s'aligne sur l'Agenda 2063 de l'UA.

Le thème s'aligne sur l'accent mis par l'Afrique sur la science, la technologie et l'innovation, a-t-il déclaré, ajoutant que nous les considérons comme des moteurs clés de notre transformation. « En tirant parti de l'IA, de l'industrialisation verte et de la propriété intellectuelle, nous pouvons accélérer notre croissance économique inclusive et notre développement durable, et ce faisant, améliorer la qualité de vie de nos citoyens », a noté Muchanga.

Selon lui, des efforts proactifs sont impératifs pour une mise en oeuvre efficace afin de maximiser les avantages pour les populations africaines. Le commissaire a également souligné la nécessité d'encourager les startups et l'industrie manufacturière en Afrique, mentionnant le programme de l'UA pour les femmes dans la transformation conçu pour autonomiser les femmes dans l'industrialisation. Il a également souligné les défis existants en matière d'enregistrement des brevets en Afrique.

S'exprimant au nom du ministre éthiopien de l'Industrie, Melaku Alebel, le directeur général de l'Institut de développement de l'industrie manufacturière, Milkesa Jagema, a souligné l'importance de l'événement pour façonner l'avenir de l'industrialisation de l'Afrique. Milkesa a ajouté que l'industrialisation n'est pas seulement un outil économique mais une voie vers la résilience, la souveraineté et la prospérité partagée.

Le Directeur général a en outre expliqué que l'industrialisation constitue le fondement de la souveraineté, de la résilience et de la prospérité partagée de l'Afrique. L'Afrique peut surmonter les obstacles et s'industrialiser en tirant parti de l'IA et de l'énergie propre, a-t-il déclaré.

Pour parvenir à cette transformation, il faut s'attaquer aux problèmes systémiques et à la production à valeur ajoutée, a également révélé Milkesa. Il a souligné qu'une énergie fiable et abordable, l'investissement dans l'IA, les infrastructures, les ressources humaines et le financement sont essentiels pour réaliser les ambitions industrielles de l'Afrique.

Le directeur du service du Centre régional pour l'Afrique du PNUD, Matthias Naab, a salué le leadership continu de la CUA dans la conduite du programme d'industrialisation du continent. « Nous nous trouvons à un moment charnière où l'intersection du progrès technologique et de l'innovation offre des opportunités sans précédent pour la transformation industrielle de l'Afrique. »

À cet égard, le directeur régional a déclaré que la convergence de l'intelligence artificielle, de l'industrialisation verte et des droits de propriété intellectuelle présente des opportunités transformatrices. Il a enfin souligné l'importance d'investissements importants pour libérer le potentiel de l'intelligence artificielle pour le développement de l'Afrique, la coopération continentale et une architecture réglementaire efficace pour la gouvernance des données.