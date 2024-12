Maroc: Technopark d'Essaouira - Plus de 40 startups accompagnées en 2024

Essaouira — Le Technopark d'Essaouira a accompagné, depuis son inauguration en novembre 2023, plus de 40 startups et projets innovants, tout en oeuvrant à renforcer l'écosystème entrepreneurial local.

Ces données ont été présentées lors d'une cérémonie célébrant le premier anniversaire de cette structure moderne, 5ème du genre dans le Royaume, à laquelle ont pris part notamment le gouverneur de la province d'Essaouira, Adil El Maliki, la directrice générale de Technopark Maroc, Lamiae Benmakhlouf, ainsi que d'autres personnalités des sphères entrepreneuriale, académique et technologique.

Au cours de sa première année d'activité, le Technopark de la Cité des Alizés, a organisé 12 sessions de formation pour plus de 400 participants, 30 événements dédiés à l'innovation attirant plus de 530 personnes et a accueilli plusieurs délégations nationales et internationales, confirmant ainsi son rôle essentiel en tant qu'espace d'échanges et de collaboration pour le développement économique et technologique local.

Intervenant à cette occasion, Mme Benmakhlouf a mis en avant l'importance stratégique de cette plateforme d'incubation qui "s'est imposée comme un véritable catalyseur de l'innovation et de la collaboration", affirmant qu'en s'appuyant sur ces acquis considérables, la structure poursuivra son engagement à contribuer activement à l'essor de l'entrepreneuriat, tant à l'échelle provinciale que régionale.

Elle a, dans la foulée, relevé que parmi les initiatives phares du Technopark d'Essaouira figurent l'organisation d'événements majeurs tels que le "Green Tech Roadshow", qui a permis à une dizaine de startups de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, le "International Summit for Digital Nomads", qui a positionné Essaouira comme une destination de choix pour les travailleurs nomades du monde entier, ainsi que la participation au "Gitex Africa", offrant à ses startups l'opportunité de s'intégrer dans des réseaux internationaux de premier plan.

"Nous sommes pleinement conscients du potentiel de la province d'Essaouira et de sa capacité à intégrer des outils digitaux et des solutions innovantes dans des secteurs clés tels que l'artisanat, le tourisme, les énergies renouvelables et la Greentech", a souligné Mme Benmakhlouf dans une déclaration à la MAP, notant que cette vision se concrétise par le lancement, à l'occasion de cet anniversaire, du premier hackathon "E. NOV Artisanat", visant à connecter artisans, développeurs, designers et e-commerçants pour valoriser les produits locaux et promouvoir le "Made in Essaouira".

En parallèle, elle a annoncé le lancement, en janvier prochain, du programme "Boost Up Lab", une initiative d'incubation innovante qui offrira à une trentaine de startups de la région Marrakech-Safi un accompagnement intensif sur une période de quatre mois, incluant des formations multidisciplinaires et des ateliers pratiques sur des thématiques clés telles que la stratégie commerciale, le management, la recherche de financement et les techniques de présentation aux investisseurs.

Par ailleurs, cette cérémonie a été ponctuée par des témoignages de startups accompagnées par le Technopark d'Essaouira, qui ont partagé leurs expériences et exprimé leur reconnaissance pour l'accompagnement personnalisé reçu, ainsi que leur enthousiasme à poursuivre leur développement grâce aux opportunités offertes par la plateforme.

Avec 35 espaces de coworking modulaires et une capacité d'accueil allant jusqu'à 60 Très Petites Entreprises (TPE), startups et porteurs de projets, le Technopark de la Cité des Alizés offre des solutions adaptées aux besoins des entrepreneurs nationaux et internationaux.

En complément de ses actions en faveur de l'entrepreneuriat local, la plateforme propose aux "digital nomads" un espace de travail moderne et connecté, accompagné d'opportunités uniques de networking avec les startups locales.