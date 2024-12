Maroc: Industrie de l'emballage - Un pilier stratégique pour la souveraineté industrielle du pays (M. El Bari)

Casablanca — L'industrie de l'emballage joue un rôle central dans le renforcement de la souveraineté industrielle du Maroc, a affirmé, jeudi à Casablanca, Mounir El Bari, président de la Fédération des Industries Forestières, des Arts Graphiques et de l'Emballage (FIFAGE) relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Intervenant lors d'une rencontre initiée sous le thème "Partenariats stratégiques & souveraineté industrielle : rôle de l'emballage dans le développement de l'économie nationale", M. El Bari a souligné l'importance de ce secteur en matière de soutien aux industries essentielles telles que l'agroalimentaire, la pêche, l'automobile, l'électronique et bien d'autres.

"L'emballage n'est pas simplement un processus de conditionnement, mais un levier important pour l'exportation des produits marocains", a-t-il poursuivi, notant que le secteur est désormais un acteur incontournable de l'économie nationale.

S'agissant des opportunités que l'industrie de l'emballage doit saisir, M. El Bari a fait savoir que l'intégration locale, la promotion du recyclage et l'économie circulaire doivent devenir des priorités pour renforcer la compétitivité du secteur.

En outre, il a insisté sur l'importance de l'intelligence collective pour définir des solutions adaptées aux produits locaux, notamment dans le secteur médical, préconisant à cet égard, la collaboration entre les différentes fédérations et les acteurs industriels pour développer des emballages durables et innovants.

De son côté, la directrice générale déléguée de la CGEM, Samia Terhzaz, a mis en avant la transversalité du secteur de l'emballage qui joue un rôle clé dans la valorisation du "Made in Morocco".

Elle a rappelé que ce secteur a connu une croissance fulgurante ces dernières années, avec un chiffre d'affaires atteignant près de 7 milliards de dirhams (MMDH) et que la production annuelle a doublé entre 2008 et 2023.

"Le secteur de l'emballage a fortement contribué à la performance des exportations marocaines, atteignant un niveau record de 429 MMDH en 2020", a fait valoir Mme Terhzaz. Parallèlement, elle a alerté sur certains obstacles persistants, notamment le coût élevé de l'énergie et les exigences environnementales qui engendrent des coûts supplémentaires pour les acteurs du secteur.

Par ailleurs, la directrice générale déléguée de la CGEM a recommandé d'investir dans la formation et l'innovation pour répondre aux défis futurs, déplorant l'absence de centres techniques spécialisés, en particulier pour le papier-carton, ce qui limite l'innovation dans ce secteur.

"La CGEM, à travers la commission thématique 'capital humain', en partenariat avec la FIFAGE, travaille activement à combler cette lacune en créant des formations et des structures adaptées aux besoins spécifiques de l'industrie", a-t-elle indiqué.

Pour sa part, Youssef Fadil, directeur général de l'Industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné que le Maroc est devenu une plateforme d'investissement et d'exportation attractive et compétitive, permettant à l'industrie marocaine de contribuer de manière importante à la création de richesse et d'emplois.

D'après lui, l'industrie de l'emballage occupe une place prépondérante dans cette dynamique, contribuant à la durabilité environnementale grâce au recyclage et à la réduction des déchets, tout en soutenant la compétitivité et la montée en gamme des industries locales.

Et d'ajouter : "En fournissant des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, qui répondent aux exigences de qualité des marchés internationaux, ce secteur renforce notre souveraineté industrielle et alimentaire en réduisant notre dépendance aux importations et en soutenant la production locale".

À cet égard, le ministère de l'Industrie et du Commerce a lancé plusieurs initiatives pour soutenir ce secteur, en collaboration avec les acteurs du privé. Il s'agit, entre autres, d'un projet en cours de création d'un centre d'excellence en emballage agroalimentaire, en partenariat avec le Centre technique des industries agroalimentaires (CITIA). Ce centre aura pour mission de développer de nouvelles solutions d'emballage innovantes et durables, adaptées aux besoins du secteur agroalimentaire.

Le directeur de l'Industrie a également invité les entreprises du secteur à profiter de l'offre du Fonds de Soutien à l'Innovation, à travers le programme Tatwir, un programme de R&D permettant aux entreprises marocaines de bénéficier d'un accompagnement complet dans leurs démarches d'innovation.

Cette rencontre, qui s'adresse aux professionnels de divers horizons (industriels, fournisseurs, innovateurs et décideurs), s'est articulée autour de trois panels abordant le rôle de l'emballage dans la promotion du produit "Made in Morocco", l'implication du secteur de l'imprimerie pour le développement des secteurs agroalimentaire, de la pêche et pharmaceutique, ainsi que l'intégration en profondeur par la promotion du recyclage des matériaux, en particulier le papier-carton, pour une souveraineté industrielle renforcée.