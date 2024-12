Soudan: Jaber préside la réunion de la commission mixte de suivi du flux d'aide humanitaire

Port Soudan — Le membre du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen Ibrahim Jaber a présidé la réunion de la commission mixte chargée de suivre le flux de l'aide humanitaire. La réunion a discuté des orientations de travail aux différents points de passage et aéroports pour acheminer l'aide humanitaire et les besoins nécessaires sans perturber la situation sécuritaire dans le pays.

Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, Khaled Al-Eaysir a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion avait abordé un certain nombre de questions et de sujets importants, notamment la stratégie de coopération avec les organisations internationales et régionales et les équipes de secours d'une manière qui sert à faciliter leur mission de fourniture d'aide humanitaire à ceux qui y ont droit au Soudan, ainsi que les efforts du gouvernement pour faciliter la délivrance de visas d'entrée et de permis pour les travailleurs humanitaires.

Son Excellence a indiqué que la réunion a entendu un éclairage du commissaire à l'aide humanitaire, Mme. Salwa Benya sur les efforts de la Commission pour acheminer l'aide humanitaire aux différents États, y compris l'État de Khartoum, et pour surmonter tous les obstacles et défis qui entravent le progrès du travail humanitaire dans le pays.