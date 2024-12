Algérie: Projet du nouveau Palais des Expositions - Réunion entre les ministères du Commerce intérieur et de l'Industrie

ALGER — Une réunion de travail consacrée au projet de réalisation du nouveau Palais des Expositions a été présidée, jeudi, par le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, et le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Gherieb, selon un communiqué conjoint des deux ministères.

Au cours de cette réunion, les détails sur l'état d'avancement du projet, confié à l'entreprise "Batimetal" relevant du secteur de l'industrie, ont été présentés.

Dans son intervention, M. Zitouni a insisté sur l'importance de finaliser ce projet "stratégique" dans les délais impartis, soulignant qu'il représentera un tournant majeur pour les infrastructures économiques de l'Algérie.

Il a rappelé que le projet du nouveau Palais des Expositions figure parmi les premiers grands projets, dont la première pierre a été posée par Monsieur le président de la République, en tant que projet stratégique devant renforcer les infrastructures économiques et consolider la position de l'Algérie en tant que hub économique et commercial régional.

Zitouni a également mis en avant le fait que le nouveau Palais des Expositions sera prêt, une fois réceptionné, à accueillir des manifestations économiques d'envergure, y compris continentales et régionales, comme la 4e Foire commerciale intra-africaine (Intra-African Trade Fair - IATF), prévue en septembre 2025.

Ce projet s'inscrit, selon le ministre, dans le cadre d'un plan ambitieux visant à créer 12 nouvelles filiales du groupe "Safex", relevant du secteur du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, réparties sur plusieurs wilayas, avec pour objectif de renforcer les infrastructures commerciales et d'optimiser la répartition des activités et des expositions au niveau national.

Ces filiales contribueront également à renforcer les opportunités d'investissement et à garantir un développement équilibré entre les différentes régions du pays, a-t-il ajouté.

M. Zitouni a appelé à "la conjugaison des efforts entre les différents acteurs concernés pour que le projet soit prêt", insistant sur le fait que la réussite de ce dernier constitue une responsabilité collective nécessitant une coopération efficace et une gestion rigoureuse.

De son côté, M. Ghrieb a affirmé l'engagement de son ministère à fournir le soutien nécessaire pour surmonter les obstacles techniques et logistiques, soulignant que ce projet constituera un levier essentiel pour accélérer le développement économique et renforcer la position de l'Algérie en tant que hub économique et commercial régional.

A l'issue de la réunion, les deux ministres ont effectué une visite sur le site du projet où ils ont inspecté le déroulement des travaux.

S'étendant sur une superficie de 54 hectares, le projet du nouveau Palais des expositions dispose de pavillons d'exposition, de plusieurs installations et services dont des salles de conférences et des restaurants.

La première phase du projet inclut, entre autres, la réalisation de la première salle d'exposition, un centre de conférences d'une capacité de 500 personnes et une salle de réunion d'une capacité de 200 personnes sur une superficie totale de 45.000 M2.