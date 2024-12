Algérie: Le ministre de l'Education nationale reçoit le Secrétaire général du Satef

Alger — Le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui a reçu, jeudi à Alger, le Secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (Satef), accompagné d'une délégation du syndicat, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, qui s'est tenue au siège du ministère en présence de cadres de l'administration centrale, s'inscrit "dans le cadre de la poursuite de la série de rencontres bilatérales avec les partenaires sociaux, lancée le 5 décembre dernier", a précisé la même source.

A cette occasion, "M. Sadaoui a réaffirmé que ces rencontres bilatérales avec le partenaire social traduisent la profonde conviction du ministère de l'importance de l'action participative, étant un moyen efficace pour instaurer la culture de l'écoute et de la concertation sur les questions socioprofessionnelles liées aux personnels du secteur".

Les rencontres sont également "l'occasion de soulever les préoccupations et d'examiner les dossiers présentés, en vue de les prendre en charge dans le cadre de la législation en vigueur, ce qui est essentiel pour aplanir les difficultés au service du secteur de l'Education nationale et de son personnel", selon la même source.

M. Sadaoui a également rappelé "l'approche qui sera adoptée dans la prise en charge des préoccupations soulevées par le partenaire social, en l'informant, dans tous les cas, des mesures prises ou des procédures suivies à cet effet".

De son côté, le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (Satef) a valorisé "l'engagement du ministère à programmer les rencontres bilatérales, une semaine après la rencontre de prise de contact à laquelle ont assisté tous les syndicats agréés auprès du secteur", le qualifiant de "pas important pour rétablir la confiance entre le partenaire social et le ministère dans l'instauration des règles de concertation et de communication, en vue d'œuvrer à la résolution des problèmes soulevés dans le domaine".

Le SG "a soulevé un ensemble de préoccupations et de propositions portant essentiellement sur le dossier des œuvres sociales et certaines revendications socioprofessionnelles ainsi que l'aspect pédagogique et éducatif, notamment en ce qui a trait aux programmes et méthodes d'enseignement, à la révision de l'aspect organisationnel de l'examen du Baccalauréat, outre l'évaluation des acquis de la fin du cycle d'enseignement primaire", selon le communiqué.

Il a également évoqué "la conférence nationale d'évaluation de la transformation numérique dans le secteur de l'éducation nationale et présenté certains dossiers individuels, objet de litiges, dans certaines wilayas en vue de les examiner".

En réponse aux préoccupations soulevées, le ministre a affirmé que "plusieurs mesures concrètes ont été prises à cet effet, notamment en ce qui concerne les conflits individuels soulevés lors de la rencontre", ajoutant que cette démarche "s'inscrit dans le cadre du suivi quotidien assuré par les services du ministère de l'Education nationale".

Au terme de la rencontre, M. Sadaoui a souligné que les responsables des organisations syndicales au niveau national et des wilayas seront associés à la prise en charge des préoccupations socioprofessionnelles, ainsi qu'a l'examen des propositions présentées".

Il a également rappelé, à cette occasion, les instructions qu'il a adressées aux directeurs de l'éducation, les exhortant à "promouvoir la culture de l'action participative et concertée, notamment sur les questions socioprofessionnelles liées aux personnels du secteur, tout en veillant à ce que le partenaire social s'engage à faire respecter ce principe sur le terrain, dans le respect mutuel et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur", selon la même source.