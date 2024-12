Angola: La secrétaire d'État à la Culture met en valeur l'héritage culturel des afro-descendants

Luanda — La secrétaire d'État à la Culture, Maria da Piedade de Jesus, a salué, à La Havane, l'importance de l'héritage culturel des personnes d'ascendance africaine dans la construction de nouvelles sociétés et le développement économique et social du monde.

Selon une note envoyée jeudi à l'Angop, la secrétaire d'État s'exprimait mardi dans l'un des panels de la Conférence internationale Cuba 2024, Décennie des personnes d'ascendance africaine, période 2015 et 2024, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Maria de Jesus a déclaré que la relation culturelle entre les personnes d'ascendance africaine et le continent africain n'est pas seulement ancrée dans l'héritage issu de la période de l'esclavage.

« Aujourd'hui, il est courant en Afrique d'avoir des pratiques culturelles issues de sa diaspora, ce qui prouve que la relation culturelle entre elles est bidirectionnelle, car il existe un engagement politique de la part des organisations continentales des États africains et de leurs institutions pour définir des politiques pour la matérialisation des liens spirituels et culturels entre le continent berceau et les communautés noires qui se trouvent en dehors de l'Afrique», a-t-elle souligné.

L'événement, qui se déroule jusqu'à vendredi, aborde des sujets liés à la préservation de l'influence africaine à Cuba et à l'éducation basée sur une valeur antiraciste, au travail des réseaux sociaux et à la coordination avec l'activisme social.

La conférence, qui se déroule dans les villes de La Havane et de Matanzas, vise à rendre visible l'engagement et le travail de Cuba dans la lutte contre le racisme et la discrimination, fondée sur la couleur de la peau et l'origine ethnique nationale ou territoriale, adoptés depuis le triomphe de sa Révolution, le 1er janvier 1959.