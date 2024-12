Afrique: Le Président angolais prédit une paix définitive dans l'est de la RDC

Le sommet tripartite entre les Présidents de l'Angola, de la RDC et du Rwanda, dimanche prochain, à Luanda, pourrait dicter la signature ou la décision d'un accord de paix définitif entre ces deux pays voisins. C'est ce qu'a déclaré le Président de la République d'Angola, João Lourenço, lors d'une conférence de presse, jeudi, à Pretoria, en Afrique du Sud, où il effectue une visite d'État de 24 heures.

A cet effet, João Lourenço a souligné les progrès réalisés dans le processus de paix à l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC), sous la médiation de l'Angola. le Chef de l'État angolais a déclaré que cela "se passe bien", soulignant que des réunions techniques et ministérielles ont eu lieu, en vue de parvenir à une paix et une sécurité définitives dans la région.

Accompagné de son homologue Cyril Ramaphosa, João Lourenço a expliqué que les deux présidents avaient analysé, lors de leur entretien à huis clos, outre la coopération bilatérale, la situation au Moyen-Orient et en Europe, notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui met en danger la paix et la sécurité international.

"Nous faisons partie de la même planète et nous sommes préoccupés par tout ce qui pourrait mettre en danger le plus grand bien de l'humanité, sans aucun doute la paix et la sécurité, car c'est seulement ainsi que nous pourrons nous développer économiquement", a-t-il soutenu.

Concernant la visite dans "la patrie de Mandela", João Lourenço a déclaré qu'elle se déroulait "très bien", même s'il y avait encore quelques activités à réaliser", il l'a considérée comme positive, en général. La RDC et le Rwanda ont signé un cessez-le-feu en juillet de cette année, à Luanda, qui est en vigueur depuis le 4 août 2024.

La décision a été prise dans le cadre de la deuxième réunion ministérielle entre les deux pays, dont l'Angola est le médiateur. Le cessez-le-feu est supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé.

Visite

Le Président de la République, João Lourenço, se trouve depuis mercredi en Afrique du Sud pour une visite d'État à l'invitation de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, dans le but de créer une nouvelle dynamique dans la coopération bilatérale.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Afrique du Sud reposent sur de solides bases historiques et stratégiques, dérivées du soutien mutuel pendant les périodes de lutte pour l'indépendance et contre l'apartheid. Les deux pays ont signé l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle en 1998 à Luanda.

Plusieurs autres instruments de coopération juridique ont également été signés entre les deux pays, parmi lesquels se distingue la création de la Commission de coopération bilatérale en 2000, un mécanisme diplomatique d'une importance cruciale qui, ces dernières années, a été le principal moyen d'interaction, avec la tenue, alternativement à Pretoria et Luanda, de quatre sessions jusqu'à présent, qui ont permis la mise en oeuvre d'actions de coopération.