Afrique: Ramaphosa considère la visite de son homologue angolais comme un renforcement des relations

Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a considéré aujourd'hui, à Pretoria, en Afrique du Sud, la visite de son homologue angolais, João Lourenço, comme une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale, notamment économique.

L'homme d'État sud-africain, qui intervenait à l'ouverture des pourparlers officiels entre les délégations ministérielles de l'Angola et de l'Afrique du Sud, dans le cadre de la visite officielle du Chef de l'État angolais, a déclaré que la dynamique de la coopération envisagée renforcerait le commerce, les investissements et les relations politiques et interpersonnelles entre les deux pays.

Il a rappelé que l'Afrique du Sud et l'Angola partagent un lien fraternel qui remonte au soutien que le MPLA a apporté à la lutte de libération du peuple sud-africain. « Lorsque l'Angola a obtenu son indépendance en 1975, nous souffrions encore sous la tyrannie du régime de l'apartheid », a-t-il rappelé.

Cyril Ramaphosa a soutenu que la décision des deux gouvernements de faire passer le mécanisme bilatéral structuré d'une commission mixte de coopération à une commission binationale reflète leur engagement commun à approfondir leurs relations.

Le Chef de l'État sud-africain a affirmé que son pays devrait devenir la destination des biens, produits et services angolais et vice versa. Il a fait savoir qu'une vingtaine d'entreprises sud-africaines sont déjà présentes en Angola et, au fil des années, ont déployé des efforts concertés pour explorer les opportunités d'investissement au-delà du secteur pétrolier.

« Nous voulons voir davantage d'entreprises angolaises en Afrique du Sud. Il existe des opportunités dans le développement des infrastructures, l'agriculture, la construction, l'exploitation minière, les services financiers, les télécommunications et l'industrie manufacturière, pour n'en citer que quelques-uns », a-t-il fait appel aux hommes d'affaires angolais.

Cyril Ramaphosa a souligné que l'Afrique du Sud a donné la priorité à la mise en oeuvre de réformes économiques structurelles pour améliorer l'environnement opérationnel des affaires et le climat des investissements et, à travers celles-ci, espère attirer davantage d'investisseurs angolais.

Couloir de Lobito

À cet égard, Cyril Ramaphosa s'est dit extrêmement encouragé par le développement du corridor transafricain de Lobito en Angola et est prêt à travailler avec l'Angola et à contribuer dans la mise en ouvre des projets existants.

Selon lui, l'Angola et l'Afrique du Sud disposent d'importants gisements miniers et doivent donc coopérer sur des stratégies et des politiques garantissant un plus grand bénéfice de leurs minerais. « Cela deviendra particulièrement important à mesure que la demande mondiale en minéraux essentiels nécessaires à la transition énergétique augmentera », a-t-il ajouté.

De son point de vue, l'Accord commercial continental africain est un catalyseur d'une croissance économique inclusive qui tirera parti du système de conditions préférentielles accordées aux signataires. "Alors que l'Angola et l'Afrique du Sud luttent pour accélérer le rythme de leur industrialisation, nous devons renforcer des capacités mutuellement complémentaires en matière de fabrication et d'ajout de valeur aux produits", a-t-il souligné.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Afrique du Sud reposent sur de solides bases historiques et stratégiques, dérivées du soutien mutuel pendant les périodes de lutte pour l'indépendance et contre l'apartheid. Les deux pays ont signé l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle en 1998 à Luanda.

Plusieurs autres instruments de coopération juridique ont également été signés entre les deux pays, parmi lesquels se distingue la création de la Commission de coopération bilatérale en 2000, un mécanisme diplomatique d'une importance cruciale qui, ces dernières années, a été le principal moyen d'interaction, avec la tenue, alternativement à Pretoria et Luanda, de quatre sessions jusqu'à présent, qui ont permis la mise en oeuvre d'actions de coopération.