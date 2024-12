Angola: L'aéroport de Catumbela peut désormais recevoir des vols internationaux

Lobito — L'aéroport de Catumbela « Paulo Teixeira Jorge », dans la province de Benguela (Sud d'Angola), a reçu jeudi le certificat ICAO7 (Organisation de l'aviation civile internationale), qui lui permet d'opérer des vols internationaux de passagers et de fret.

Le certificat a été délivré par l'Autorité nationale de l'aviation civile (ANAC).

Dans son discours, la présidente du Conseil d'administration de l'ANAC, Amélia Cuvingua, a considéré l'acte de délivrance du certificat comme une étape historique pour le pays.

"Un aéroport aux caractéristiques internationales est une porte ouverte sur le monde", a souligné la responsable, ajoutant que c'est une opportunité pour stimuler le développement économique, encourager le tourisme, créer de nouveaux emplois et rapprocher les personnes, les cultures et les marchés.

"Il s'agit d'un progrès qui profite non seulement à la localité, mais aussi au pays. Avec ce certificat, nous réaffirmons notre engagement en faveur du progrès et de l'innovation", a-t-elle déclaré.

Pour son homologue de la Société de Gestion Aéroportuaire, Manuel Filipe Júnior, avec la certification de l'Aéroport international de Catumbela et après la publication aéronautique, l'infrastructure est qualifiée pour fonctionner, conformément aux normes nationales et internationales de sécurité et d'efficacité de l'Aviation civile.

"En ce sens et avec la collaboration de tous, SGA se préparera à réaliser une campagne de marketing, pour annoncer l'ouverture de l'aéroport de Catumbela et attirer les passagers et les compagnies aériennes nationales, régionales et internationales", a-t-il promis.

Selon le PCA, les actions de la SGA comprennent la mise en oeuvre de procédures opérationnelles pour garantir que tous les travailleurs soient formés et que les équipements et infrastructures fonctionnent régulièrement, en plus de maintenir la communication avec l'ANAC.

A la fin de la cérémonie, il y a eu un moment de divertissement animé par un saut en parachute de la Force aérienne nationale. L'aéroport international de Catumbela a ouvert ses portes le 12 août 2012. Il possède une piste de 3 700 mètres de long et 45 mètres de large.

Il est capable de recevoir 2,2 millions de passagers par an, ainsi que des gros avions, comme le Boeing 777-300, simultanément aux heures de pointe. Actuellement, l'aéroport de Catumbela compte 76 travailleurs, 63 hommes et 16 femmes.