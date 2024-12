Seychelles: Modernisation des transports publics au pays - Paiement par QR Code et bus accessibles

La Société des transports publics des Seychelles (SPTC) a introduit un système de paiement par QR Code et lancé cinq bus à plancher surbaissé, marquant une étape significative dans la modernisation de ses services pour les passagers.

Le nouveau système de paiement sans contact par QR Code permet aux passagers de scanner un code via l'application SPTC sur Android et iOS pour régler leurs trajets. « Cette innovation améliore l'efficacité et la commodité pour nos passagers tout en renforçant notre engagement technologique, » a déclaré Jeffy Zialor, directeur général de la SPTC.

Testé sur l'île de Praslin pendant six mois, le système a permis de résoudre des problèmes de retard dans le traitement des paiements. Selon Alex Etienne, responsable des affaires générales, « Avec ce système, les paiements sont instantanément chargés sur la carte de bus, offrant une expérience plus fluide. »

Le QR Code s'inscrit dans le cadre de l'initiative de voyages sans monnaie lancé en juillet 2023, où les paiements en espèces ont été remplacés par des cartes prépayées obligatoires.

Parallèlement, cinq nouveaux bus ont été introduits, financés dans le cadre d'un accord avec le gouvernement indien qui a permis l'acquisition de 59 bus Ashok Leyland pour un montant total de 2,8 millions de dollars. Ces bus reflètent une double ambition : inclusivité et durabilité.

Les véhicules de 60 places disposent de planchers surbaissés, de rampes d'accès et d'un mécanisme d'agenouillement, facilitant ainsi l'accès des personnes à mobilité réduite. Alesha Seraphine, une utilisatrice de fauteuil roulant, a salué ces innovations : « Cela fait plus de 25 ans que je n'ai pas pu monter dans un bus SPTC. Ces nouveaux véhicules me permettent de voyager de manière indépendante. »

Outre l'accessibilité, ces bus sont conçus pour une efficacité énergétique accrue, dans le cadre des efforts de la SPTC pour réduire son empreinte carbone. Deux bus électriques sont également prévus dans le cadre du remplacement de la flotte entre 2025 et 2026.

Le haut-commissaire indien aux Seychelles, Kartik Pande, a souligné l'importance de cette collaboration : « L'Inde est fière de soutenir les Seychelles dans leurs efforts pour des transports plus respectueux de l'environnement. »

Avec cette mise à jour, la proportion de véhicules modernes dans la flotte de la SPTC atteint désormais plus de 30 %. Chaque semaine, l'entreprise transporte environ 50 000 passagers sur Mahé et Praslin. Ces initiatives s'inscrivent dans une vision plus large d'amélioration des infrastructures publiques, d'adoption de technologies modernes et de promotion de l'inclusion sociale et environnementale dans les transports.