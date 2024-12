Algérie: Mouloudji met en exergue l'attention accordée par l'Etat aux catégories sociales nécessiteuses

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a mis en exergue, jeudi à Alger, l'attention accordée par l'Etat aux catégories sociales nécessiteuses, à travers les programmes mis en place et l'arsenal juridique visant leur protection et leur promotion.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du Gouvernement, la ministre a rappelé "le caractère social de l'Etat algérien, renforcé davantage depuis 2020 par les programmes mis en oeuvre au profit des catégories sociales vulnérables et nécessiteuses".

A cet égard, la ministre a précisé que les catégories vulnérables de la société bénéficient d'une "grande attention" dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui n'a eu de cesse d'insister sur l'importance d'apporter tout le soutien à ces catégories afin d'améliorer leurs conditions de vie.

Concernant l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS), la ministre a indiqué qu'elle s'inscrit "dans le cadre des programmes de soutien social mis en place par l'Etat pour prendre en charge les catégories sociales vulnérables sans revenus et incapables de travailler", mettant en avant les "mesures de couverture sociale pour les catégories non assurées".

Mme Mouloudji a également rappelé les mesures prises par son secteur, conformément à ses attributions dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, afin d'assurer la prise en charge psychologique et l'insertion sociale notamment pour les personnes âgées, les personnes aux besoins spécifiques et l'enfance assistée.