Algérie: Le président du HCI participe en Malaisie à la réunion du Groupe de vision stratégique 'Russie-Monde islamique'

Alger — Le président du Haut conseil islamique (HCI), Mabrouk Zeid El Kheir, a pris part à la réunion du Groupe de vision stratégique "Russie-Monde islamique", tenue à Kuala Lumpur (Malaisie) du 10 au 12 décembre en cours, a indiqué jeudi un communiqué du HCI.

Intervenant à cette réunion, consacrée cette année au thème: "L'interaction entre la Russie et le Monde islamique à l'ère du multipolarisme émergent", M. Zeid El Kheir a affirmé "la nécessité de renforcer la coexistence humaine pour réaliser la paix et assurer la durabilité de la civilisation, à la lumière de la diversité culturelle et de la complémentarité des expertises".

A ce propos, ajoute la même source, "le président du HCI a relevé l'importance du multipolarisme comme alternative équitable à l'unipolarisme", évoquant "les défis auxquels le monde a été confronté en raison de la domination de la puissance unipolaire".

M. Zeid El Kheir a également mis en avant "l'importance de la coopération entre la Russie et le Monde islamique, en s'appuyant sur l'histoire commune, les intérêts géopolitiques et économiques, ainsi que les efforts conjoints pour lutter contre l'extrémisme et soutenir des solutions pacifiques aux conflits".

Dans le même sillage, il a salué "le dialogue civilisationnel et religieux prôné par la Russie et son impact sur l'approfondissement des relations bilatérales", plaidant pour "l'établissement de partenariats stratégiques basés sur des intérêts mutuels, afin de réaliser un progrès partagé, tout en préservant les valeurs humaines, la justice et la tolérance", selon le communiqué.