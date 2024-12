Algérie: Meziane préside une cérémonie à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la création du journal Echaâb

Alger — Le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a présidé, jeudi à Alger, une cérémonie à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la création du journal Echaâb, lors de laquelle il a mis en exergue la contribution des médias à la préservation de l'identité nationale et leur rôle face aux tentatives de porter atteinte au pays.

Lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence du Chargé de mission auprès de la Présidence de la République, M. Ibrahim Sadouk, et des directeurs d'organes de presse et d'établissements du secteur, le ministre de la Communication a affirmé que cette cérémonie était "l'occasion de faire le point sur les évolutions qu'a connues le journal Echaâb et les changements opérés dans le cadre de son adaptation aux technologies modernes".

"Le journal Echaâb, qui fête son 62e anniversaire, conserve dans ses archives de nombreuses réalisations médiatiques à travers lesquelles il a promu les valeurs humaines, plaidé pour le respect de la légalité internationale et porté les aspirations du peuple dans sa langue authentique, tout en contribuant à la préservation de son identité que la colonisation de peuplement française a tenté d'effacer", a-t-il soutenu.

Le ministre a également évoqué la contribution de ce journal à "la sauvegarde du patrimoine culturel de la Nation algérienne" et "son accompagnement des différentes étapes qu'a traversées l'Algérie indépendante", ajoutant que le journal "consigne aujourd'hui ses victoires obtenues dans tous les domaines, accompagne ses réalisations et s'intéresse aux préoccupations des citoyens, apportant ainsi sa pierre à l'édifice de l'Algérie victorieuse, grâce au professionnalisme de son équipe, à la fiabilité de ses sources, à la noblesse de ses objectifs et à son discours médiatique responsable".

Après avoir mis en avant l'influence des médias dans divers aspects de la vie, que ce soit sur le plan social, culturel, politique ou économique, il a affirmé que cela "nous impose de conjuguer nos efforts et d'œuvrer de concert pour défendre l'image de l'Algérie et faire face à toute menace qui guette notre pays", rappelant que "l'information est un élément clé dans le processus de construction et d'évolution de la société".

Dans le même sillage, M. Meziane a souligné que "le développement des peuples et des sociétés ne peut se réaliser sans des médias objectifs et forts, qui promeuvent un journalisme professionnel et responsable, respectueux des règles et de l'éthique de la profession et répondant aux attentes des citoyens, tout en garantissant leur droit d'accès à une information fiable et à un service public de communication à la hauteur des défis actuels".

Le ministre a, par là même, rappelé la consécration, par la Constitution de 2020, de la liberté de la presse comme "un principe constant et irréversible", ainsi que le soutien apporté à la corporation par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui, a-t-il dit, "a garanti un environnement propice à l'exercice de la profession dans le cadre des réformes qui ont corrigé les lacunes et suivi les évolutions, en vue de renforcer la contribution de la corporation à la promotion de la pratique professionnelle, à la dynamique de développement et à la consolidation de l'édifice institutionnel d'une Algérie sûre, forte, prospère et victorieuse".

De son côté, le PDG du journal Echaâb, M. Djamel Laalami, a mis en avant "les efforts du journal et de son équipe dans la défense de la sacralité de la patrie", assurant qu'il "continuera à porter la voix de la patrie et des citoyens".

Il a salué, à cette occasion, le soutien apporté par l'Etat à ce secteur en vue de développer des médias puissants.