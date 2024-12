Algérie: Kickboxing/Championnats d'Afrique 2024 - Le pays se classe deuxième avec 19 médailles, dont 11 en or

Alger — La sélection algérienne de kickboxing (messieurs et dames) a décroché une moisson de 19 médailles (11 or, 7 argent, 1 bronze) aux Championnats d'Afrique de la discipline, disputés du 9 au 12 décembre en Afrique du Sud, avec la participation de 600 athlètes représentant 15 pays.

A la faveur de cette performance, la sélection nationale composée de 16 athlètes s'est hissée à la deuxième place du classement général, dominé par l'Afrique du Sud avec 362 médailles (139 or, 154 argent, 69 bronze), alors que Maurice a pris la troisième place du podium avec 18 breloques (10 or, 7 argent, 1 bronze).

Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur national, Mustapha Fellak, a estimé que les kickboxers algériens ont obtenu des résultats "très satisfaisant", mettant en exergue la qualification de Belkis Mechraoui (60 kg) aux Jeux mondiaux de 2025 en Chine.

"Nous avons été au rendez-vous malgré le manque de préparation. Notre équipe a réussi à décrocher la première place par équipes", a-t-il ajouté.

Outre ses seize athlètes, l'Algérie a été représentée en Afrique du Sud par trois arbitres internationaux, Allal Sahnoun et El Khir Dilmi chez les messieurs, ainsi que Linda Yamani chez les dames.

Pour rappel, la qualification aux Jeux mondiaux de 2025, dans la spécialité Point-Fighting, s'est décidée dans six catégories de poids, à savoir : -63 kg, -74 kg et -84 kg chez les messieurs, ainsi que celles des -50 kg, -60 kg et -70 kg chez les dames.

Pour ce qui est de la spécialité K1, les catégories de poids retenues étaient celles des 63.5 kg, -75 kg, et +91 kg chez les messieurs, et celles des -52 kg, -60 kg et -70 kg chez les dames.