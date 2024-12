Algérie: Médecine générale - Tenue à Alger du 3e Congrès africain et panarabe

Alger — Le 3e Congrès africain et panarabe de médecine générale, jumelé au 9e Congrès national de médecine générale, se tient, jeudi à Alger, et axé sur l'amélioration des connaissances des praticiens et le rôle de cette spécialité médicale.

"L'événement réunit des participants nationaux et des représentants de pays africains et arabes, avec pour objectif principal l'amélioration des connaissances des praticiens issus des 58 wilayas", a précisé son organisateur, le président de la Société algérienne de médecine générale (SAMG), Dr Abdelkader Tafat.

II a cité en particulier les présidents de la Société africaine de médecine générale et de médecine de famille, de la Ligue arabe des Sociétés de médecine générale ainsi que les présidents des Sociétés savantes des pays participants.

Outre la formation continue des médecins généralistes, ce triple rendez-vous "abordera également la place de cette spécialité dans le système de santé national", a-t-il ajouté.

"Le rôle du généraliste et du médecin de famille doit être valorisé davantage. Ces derniers doivent être consultés en priorité par le patient avant de recourir au spécialiste. C'est l'OMS qui le préconise, considérant que 80% des soins peuvent être prodigués lors d'une une prise en charge primaire", a-t-il argué.

Dr Tafat a estimé que "cela est bénéfique pour le malade, s'agissant de la qualité et du coût de ses soins, de même qu'en matière de réduction de la charge économique endossée par le système de santé".

En outre, il a fait savoir qu'une commission spécialisée a été mise en place en avril dernier par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en vue d'élaborer "un programme d'études de médecine générale spécialisée, probablement applicable dès l'année universitaire 2025-2026".

A noter la programmation, durant les 3 jours de cette rencontre scientifique, d'une série d'ateliers, de conférences plénières et de workshop autour de diverses thématiques, à l'instar des aspects réglementaires et éthiques de la pratique de la médecine générale, de l'intelligence artificielle (IA), des soins primaires, etc.