Maroc: Le pays bat des records de fréquentation touristique en 2024

Le Maroc séduit un nombre de touristes record. Il devrait devenir le pays le plus visité d'Afrique en 2024, juste devant l'Égypte. Le royaume chérifien a déjà accueilli près de 16 millions de touristes entre janvier et novembre 2024.

C'est 20% de plus qu'à la même période en 2023 et ce chiffre pourrait continuer d'augmenter, car les autorités marocaines espèrent atteindre un nouveau record l'année prochaine avec 17,5 millions d'entrées sur le territoire. Parmi les destinations privilégiées par les touristes étrangers ou les Marocains résidents à l'étranger : Marrakech. La « ville rouge » est particulièrement bien desservie par les compagnies low cost.

À titre d'exemple, il existe ainsi pas moins de 34 liaisons directes entre la France et Marrakech. Les Français restent d'ailleurs la nationalité la plus représentée parmi les touristes étrangers, mais les Britanniques sont de plus en plus nombreux : 47% de plus qu'en 2023. Les touristes privilégient également Agadir ou Tanger, tandis que Casablanca est davantage attractif pour un tourisme dit d' « affaires ».

Un contexte favorable

Cette hausse s'explique par les efforts du Maroc pour promouvoir la destination, mais aussi par un contexte favorable. À Marrakech, un touriste français explique ainsi avoir voulu visiter le Liban, avant de choisir le Maroc en raison de la situation sécuritaire dégradée au Proche-Orient. L'industrie du tourisme pèse pour 7% du PIB, et a déjà généré 9,2 milliards d'euros de revenus cette année, avant même le mois de décembre, là aussi le record devrait être battu pour 2024.

Ce secteur est d'autant plus stratégique que le Maroc s'apprête à organiser la CAN à la fin de l'année 2025, 500 000 visiteurs sont attendus, et c'est désormais officielle, la coupe du Monde de football en 2030.