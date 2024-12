Tunisie: Pour une coopération gagnant-gagnant

La Tunisie confirme, de jour en jour, que sous la conduite du Président de la République, Kaïs Saïed, elle demeure fidèle à ses principes et constantes quant à ses positions et approches en faveur du volet social et du respect de la souveraineté nationale, tout en restant ouverte à la poursuite de la coopération internationale dans un cadre de respect des intérêts mutuels.

En effet, lors de sa toute récente rencontre avec le vice-président du Groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), le Chef de l'Etat a tenu à rappeler avec grande conviction les orientations sociales de notre pays, tout en insistant et tout en évoquant les perspectives de coopération entre la Tunisie et le Groupe de la Banque mondiale sur la nécessité de respecter les aspirations et les choix du peuple tunisien, sans oublier le rejet des divers diktats qualifiés «d'inacceptables imposés» par le Fonds monétaire international (FMI).

D'ailleurs, contrairement aux amalgames que veulent créer certains esprits malveillants, il est crucial de faire un distingo entre les deux institutions financières, en l'occurrence le FMI et la Banque mondiale (BM), dans le sens où loin des contraintes subies par les différents pays émergents face au Fonds, la Banque mondiale (BM) a exprimé sa disposition à poursuivre son soutien à la Tunisie pour la mise en application de sa propre vision en matière de réformes sociales et économiques.

De surcroît, il existe une volonté de la part de la BM d'élargir et de diversifier les domaines de coopération avec la Tunisie, de manière à englober l'investissement dans l'infrastructure et à renforcer les capacités de financement des petites et moyennes entreprises, tout en veillant à garantir les conditions d'un travail décent et tout en promettant de soutenir la Tunisie dans la modernisation des services dispensés par les établissements publics de santé, de l'eau ainsi que dans d'autres secteurs prioritaires.

Dans ce contexte, la BM a tenu à mettre en exergue la vision du Président de la République reposant sur l'élaboration de politiques et de programmes économiques axés sur le citoyen et le rôle social de l'Etat avec pour objectif ultime la consécration de la justice sociale, du travail décent, d'une couverture sociale généralisée et de la promotion des services publics de qualité.

En définitive, il est utile de noter que les options et les orientations fixées par la Tunisie nouvelle, comme l'a confirmé le Président de la République, Kaïs Saïed, répondent aux aspirations légitimes du peuple et aux visions du pays quant aux stratégies érigées en constantes en faveur du développement durable et de la souveraineté nationale.