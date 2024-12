Tunisie: JCC 2024 - Carthage Pro - Une nouvelle section dédiée à l'art immersif

Concernant les projets «Chabaka» et «Takmil», le jury a retenu pour «Chabaka» 11 projets, dont 6 tunisiens et 9 projets, dont 3 tunisiens, pour «Takmil».

Carthage Pro, la plateforme professionnelle des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), créée en 1992, a pour vocation de proposer des ateliers de soutien et de partage pour les projets en cours de développement «Chabaka» et en post-production «Takmil». Des bourses d'aide sont ainsi décernées aux lauréats choisis par le jury.

Il est question aussi de fournir aux porteurs de projets émergents l'opportunité d'échanger et de se perfectionner à travers des ateliers de pitching «Meet the Talents».Pour leur 35e édition qui se tiendra du 14 au 21 décembre, les JCC enrichissent Carthage Pro avec une nouvelle section nommée «Carthage Extended», dédiée à l'art immersif.

On y proposera des expériences immersives grâce à la réalité virtuelle, augmentée et mixte. Une XR zone sera implantée, à l'occasion, dans l'entrée principale de la Cité de la culture.

Concernant les projets «Chabaka» et «Takmil», le jury -- composé de la Tunisienne Afef Ben Mahmoud, l'Egyptienne Hiba Othman, Deema Azar de Jordanie, le Burkinabé Alex Moussa Sawadogo et Madeleine Robert de France -- a retenu pour «Chabaka» 11 projets, dont 6 tunisiens (sur 180 soumissions dont 37 projets tunisiens) et 9 projets dont 3 tunisiens (sur 69 soumissions dont 13 projets tunisiens) pour «Takmil».Dans le cadre de «Meet The Talents», six candidats ont été sélectionnés parmi les réalisateurs de films en compétition officielle de courts métrages de fiction ou documentaires de la session actuelle. Il s'agit des Marocains Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji («Le tangérois»), Houcem Slouli («No place, no homeland») et Sahar Echi ( «Sur le rivage») de Tunisie, Jinès Nana («Un vent de liberté») du Burkina Faso, Saitabao Kaiyare ( «In the name of conservation») du Kenya et Samaher Mously («Hayat») d'Arabie saoudite.

Par ailleurs, Carthage Pro propose cette année 5 panels, entre autres, sur les fonds et dispositifs de soutien régionaux et internationaux, les plateformes de développement et nouvelles dynamiques de coproduction en Afrique et dans le monde arabe et sur la promotions des images palestiniennes; 4 masterclass avec les réalisateurs Mohsen Makhmalbaf (Iran), Merzak Allouache (Algérie), Hany Abu-Assad (Palestine) et le Tunisien Jilani Saâdi et 3 rencontres avec Mouhanned El Bakri(directeur général de la Royal Film Commission -- Jordan (RFC)), le réalisateur jordanien Zayd Abou Hamdan et Germain Coly (directeur de la cinématographie du Sénégal).

Les projets de «Chabaka»

- «L'Homme qui mange du fer» de Lionel Koukoue / Long métrage documentaire /Côte d'Ivoire

- «Rock, Paper, Sea» de Randa Ali/Long métrage de fiction, Comédie / Egypte

- «Amnésie» De Dima Hamdan/ Long métrage Fiction/ Palestine

- «Le Sanglier» de Mamadou Socrate Diop/ Long métrage Fiction/ Sénégal

- «Carte Bleue» de Mohammed Alomda/ Long métrage Fiction/ Soudan

- «About Rym and Maryam» de Mirvet Médini Kammoun/ Long métrage documentaire/ Tunisie

- «Coeur Ouvert» de Hamza Belhadj/ Long métrage documentaire/ Tunisie

- «Cirta» de Saif Chida/ Long métrage documentaire/ Tunisie

- «L'byessa» de Hamza Ouni/ Long métrage documentaire/ Tunisie

- «Le Sel du Sud» de Rami Jarboui/ Long métrage documentaire/ Tunisie

- «Les Septs Jours»/ d'Ines Ben Othman/ Long métrage Fiction/ Tunisie

Les projets de Takmil

- «Variations On A Theme» de Jason Jacobs et Devon Delmar/ Long métrage docufiction/ Afrique du Sud

- «My Mother and I» de Dilpak Majeed/ Long métrage documentaire/ Iraq

- «Five eyes» de Karim Debbagh/ Long métrage documentaire/ Maroc

- «Goma, Trop c'est Trop» de Elise Sawasawa/ Long métrage documentaire/ République démocratique du Congo

- «La caméra ne pleure pas» d'Elsadig Abdelgayoum et Abuzar Adam/ Long métrage hybride/ Soudan

- «A Coeur Ouvert» d'Abdallah Yahya/ Long métrage documentaire/ Tunisie

- «Azal» de Ridha Tlil/ Long métrage documentaire/ Tunisie

- «The rest people» de Selma Hobbi/ Long métrage documentaire/ Tunisie

- «Ta fille» de Sara Shazli/ Long métrage documentaire/ Egypte