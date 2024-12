Congo-Kinshasa: Enterrement des corps de 12 personnes brulées vives par les Mobondo à Kwamouth

Les corps des victimes de l'attaque de lundi dernier des miliciens Mobondo à Kwamouth ont été enterrés mercredi 11 décembre. Ces 12 personnes avaient été brulées vives par ces miliciens près du village Aviation. Leurs corps ont été trouvés en état de décomposition par l'armée déployée pour imposer l'autorité de l'État.

Pour cette inhumation, il n'y a eu ni cercueil ni autres conditions humaines dignes, regrette le député national élu de Kwamouth, Guy Musomo, qui livre l'information :

« Les militaires sont descendus sur place au village Mbole à Kwamouth, ils ont trouvé douze corps des personnes calcinées en décomposition. Alors, ils n'ont pas voulu ramener les corps, ils ont préféré les enterrer sur place. Alors (parmi ls victimes), il y a eu les enfants, les femmes et les hommes. Il n'y avait pas de cercueils, on les a inhumés à main nue comme on le fait d'habitude dans des cas pareils. Ils n'étaient pas inhumés dans de très bonnes conditions, il n'y avait pas de cercueils ».

Il plaide pour une assistance en faveur des survivants de cet incendie meurtrier. Il s'agit de gens qui ont été brulés, et qui sont à l'hôpital général de Kwamouth.

Cependant, selon cet élu, ils « manquent des soins, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et puis il n'y a pas de moyens financiers pour qu'ils soient soignés comme on peut soigner les humains. Alors ils sont là en train de galérer. C'est pourquoi nous demandons à la ministre des Actions humanitaires et Affaires sociales de venir en aide à ces gens. Et c'est vraiment urgent ! »