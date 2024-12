Tunisie: FTF - Quota des joueurs étrangers et nombre de recrutements par saison - Un nouveau camouflet pour Kamel Idir

Le veto à l'amendement de l'article 91 du cahier des charges du football professionnel est un autre coup dur pour le comité de normalisation.

Le Comité de normalisation de la FTF, dont le mandat prendra fin bientôt, n'arrête pas de multiplier les gaffes de toutes sortes et de fourrer le nez dans des dossiers qui n'entrent pas dans ses prérogatives d'instance désignée dont la principale mission est de réunir les conditions idéales pour la tenue d'une assemblée générale élective et de passer le relais à un nouveau Bureau fédéral.

La réunion de mardi avec les représentants des clubs de Ligue 1, que le trio Kamel Idir, Zakia Bartagi et Chedli Rahmani prend plaisir à convoquer toutes les semaines, n'aurait pas dû avoir lieu pour l'amendement de l'article 91 du Cahier des charges du football professionnel en vue d'augmenter le quota de recrutement de dix (10) joueurs âgés de plus de 21 ans ( transfert ou prêt) qu'un club de la Ligue 1 ou 2 peut opérer par saison.

C'est bizarre quand même qu'un juriste aussi chevronné que Chedli Rahmani oublie l'un des principes majeurs et l'une des règles d'or de la crédibilité d'un championnat. Celle de ne pas changer les règles du jeu d'une compétition en plein championnat. Une démarche que n'aurait pas osée un Bureau fédéral élu qui se respecte. Que dire alors d'un comité de direction provisoire ?!

Erreurs de forme et de fond

Premier grief à faire à Kamel Idir et à ses deux lieutenants, l'article 91 auquel il a voulu toucher concerne les clubs des Ligues 1 et 2. Pour une deuxième fois, Kamel Idir s'est contenté de réunir les «ténors» des clubs de Ligue 1 et a ignoré les clubs de Ligue 2. Sûr que ces derniers ne vont pas mâcher leurs mots pour le lui faire savoir. Sur le fond, la limitation du nombre de recrutements à 10 joueurs d'âge senior, pendant une saison sportive dans cet article 9, est en pleine harmonie avec l'article 71 qui limite à six (6 ) le nombre de joueurs étrangers à inscrire sur la feuille de match et à quatre (4 ) à faire jouer en même temps tout au long du match.

Ces deux articles ont une philosophie commune : respecter le principe d'égalité des chances entre clubs nantis et clubs démunis pour ne pas creuser davantage le fossé entre eux et assurer un championnat plus équilibré avec du suspense et de l'incertitude jusqu'au bout. Tous les clubs de la Ligue 1 n'ont pas les moyens de s'offrir un contingent de plus de dix (10) nouveaux joueurs durant le mercato estival, car l'opération est très coûteuse. L'article 91 leur a assuré en plus la possibilité de réviser l'effectif de départ et de pouvoir «procéder au remplacement de cinq (5) au maximum parmi les 10 recrutés après résiliation de leur contrat et présentation d'un quitus justifiant la régularisation de leur situation financière».

Sans oublier la porte laissée ouverte au recrutement illimité de joueurs de moins de 21 ans et même de ceux natifs en 2003 qui n'entrent pas dans le quota des 10. Demander plus, c'est une aberration et c'est ouvrir de nouveau la porte à la politique du «parking» qui fait que des joueurs sont recrutés dans le seul objectif d'empêcher les équipes adverses et concurrentes de les engager. Le cas du gardien Béchir Ben Saïd, qui aurait dû penser à préserver son statut de titulaire, forcé «au chômage technique» pour manque de compétition, en est la meilleure illustration.

On pourrait citer également le cas du gardien Sabri Ben Hassen qui, depuis le retour de Aymen Dahmen, a perdu carrément sa place et son avenir en équipe nationale pour avoir été contraint à faire banquette dans son équipe. Avant de penser à prendre pareille mesure, le Comité de normalisation aurait dû bien peser le pour et le contre et mesurer les conséquences désastreuses sur le niveau de notre championnat, sur ces équipes qui sont dans l'incapacité de rivaliser sur le plan financier.

Et aussi sur la formation reléguée au second plan avec le peu de jeunes joueurs issus des centres de formation dans les équipes A, sans oublier ces longues listes de clubs tunisiens interdits régulièrement de recrutement par la Fifa pour différents litiges et difficultés à honorer des engagements. La majorité des clubs ont eu raison de dire non à tout ce qui est apparu comme une tentative de passage en force.