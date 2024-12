Tunisie: CAB - Une attaque à refaire - L'oiseau rare serait-il déniché ?

Depuis l'arrivée de Hidoussi, les choses commencent à bouger...

En dix matches joués, les entraîneurs qui se sont succédé à la tête du CAB n'ont pas arrêté, journée après journée, de pointer du doigt le compartiment offensif pour son inefficacité. On a pensé qu'au fil du temps, ils allaient trouver la solution. Seulement, on n'est pas sorti de l'auberge.

Au contraire, l'attaque cabiste est restée la plus faible du championnat malgré la présence de buteurs comme Aloui, fraîchement recruté, Balbouz et Ahmed Amri. Le nouvel entraîneur, venu à la rescousse, a vite fait de rappeler le jeune Noureddine Awende, relégué avec les Espoirs depuis le début de la saison. L'attaquant nigérian a affiché de belles qualités physiques et techniques dimanche dernier contre l'ESS à Sousse en test amical. Et c'est lui, justement, qui a marqué le but de l'égalisation à la 88' !

Du sang neuf

Cela veut dire que le staff technique est en train de mettre à profit cette courte pause pour donner du sang neuf à une formation qui n'a pas gagné le moindre match jusqu'ici. Si, il y a un an, Maher Kanzari a converti Taieb Ben Zitoun en attaquant-buteur, Hidoussi, lui, a fait de Dembele Boling un chasseur de buts une année plus tôt. Cette fois-ci, il semble trouver en Awende l'oiseau rare en attaque. En si peu de temps, on a le sentiment que les choses ont commencé à bouger. Toutefois, il serait prétentieux ou plutôt naïf pour notre part de croire que le CAB connaîtra une métamorphose dans un avenir proche.

Mais l'on est en droit de penser que l'équipe progressera au fur et à mesure que la compétition avance sous la houlette du nouveau technicien, un homme qui travaille avec beaucoup d'acharnement et qui aime bien les défis de ce genre. Le prochain match pour le compte de la 11e journée contre la JSO au Stade Zouiten ce samedi nous éclairera davantage sur l'aptitude des Cabistes à pouvoir améliorer les résultats.