Tunisie: Examens et contrôle continu - Les échéances pour les 2 trimestres prochains

Le 14 décembre, collégiens et lycéens termineront les devoirs d'évaluation prévus pour le premier trimestre. Il en sera de même pour leurs camarades du primaire. Il ne leur restera qu'une autre semaine avant d'entamer une quinzaine de jours de repos du 23 décembre au 5 janvier 2025. Les étudiants, eux aussi, ont terminé ou presque leurs tests ou révisions pour leurs examens programmés en janvier 2025.

Au préalable, ils pourront, tous, reprendre leur souffle durant la journée de célébration du 17 décembre.

Mais, une fois les vacances terminées, nos élèves retrouveront les bancs de leurs établissements et affronteront le deuxième trimestre avec la même détermination. D'ailleurs, le ministère de l'Education vient de publier le calendrier des épreuves fixées pour le troisième trimestre dans les collèges et lycées.

En effet, dans sa circulaire du mois de septembre dernier, le ministère s'est contenté d'établir le calendrier du premier et du deuxième trimestres.

Rappelons, toutefois, les échéances retenues pour la rentrée après les vacances d'hiver.

Les enseignants (du primaire, des collèges et lycées) démarrent le deuxième trimestre dès le 6 janvier 2025. Pour ce qui est des établissements d'enseignement primaire, tous les élèves passeront les épreuves orales et pratiques du 3 au 8 mars 2025. Les épreuves écrites se dérouleront du 10 au 15 mars 2025. Pendant cette période, les cours ne seront pas suspendus.

Pour ce qui est du troisième trimestre, l'évaluation des écoliers débutera le 7 avril 2025. Les épreuves orales et pratiques sont programmées pour tous les niveaux (de la première année à la sixième) du 19 au 24 mai 2025 avec poursuite des cours. Les épreuves écrites, prévues du 26 au 31 mai 2025, se dérouleront sans interruption des cours uniquement pour les élèves de première et de deuxième années. Pour les camarades de troisième jusqu'à la sixième, les épreuves écrites se tiendront sous forme de semaine bloquée.

Collèges et lycées

En ce qui concerne les élèves des collèges et des lycées, il est bon de rappeler les principales étapes de l'évaluation des élèves. Nous savons que le deuxième trimestre débute le 6 janvier 2025. Les différents tests ou devoirs de contrôle devront s'effectuer durant la période qui s'étend jusqu'au 22 février 2025.

Après, ce sera au tour des devoirs de synthèse.

Du 3 au 8 mars 2025 se dérouleront les devoirs de synthèse dans le cadre de la semaine ouverte. Du 10 au 15 mars, ce sera au tour de la semaine bloquée.

Venons-en, maintenant, au calendrier des devoirs pour le troisième trimestre qui vient d'être dévoilé dans une circulaire en date du 6 décembre 2024.

Le dernier délai pour réaliser tous les tests et devoirs de contrôle pour les élèves des 7e, 8e et 9e de base et 1ère, 2e et 3e secondaires a été fixé au 10 mai. Pour les élèves de 4e année secondaire, cette période se terminera le 3 mai.

S'agissant de la semaine ouverte, elle se tiendra du 19 au 24 mai pour les élèves des 7e, 8e de base et 1ère, 2e et 3e secondaires mais du 16 au 22 mai pour les élèves de 9es. Quant à la semaine bloquée, elle aura lieu du 26 au 31 mai pour les élèves des 7e, 8e de base et 1ère, 2e et 3e secondaires. Pour les élèves de 9e année, la semaine bloquée est fixée pour la période allant du 16 au 22 mai.

Il reste à préciser le calendrier des élèves des classes terminales. Ces derniers, comme chacun sait, doivent passer le bac blanc. Les six jours retenus sont les 5, 6, 7 et 12, 13 et 14 mai 2025. Sachant que leurs enseignants auront jusqu'au 3 mai pour effectuer tous les tests et devoirs de contrôle.

Ce troisième trimestre s'achèvera avec la tenue des conseils de classe les 19, 20 et 21 juin 2021 pour les élèves de 7e, 8e de base et 1ère, 2e et 3e secondaires, à partir du 9 juin pour les futurs candidats à la «Neuvième». Les 21, 22 et 23 mai seront consacrés aux futurs candidats au bac.