Tunisie: Clôture du programme D-Clikaton Gaming et Intelligence Artificielle - Jeunesse, employabilité et intelligence artificielle

Le programme D-Clikaton comprenait des ateliers conjoints au cours desquels des prototypes innovants ont été conçus en 24 heures pour promouvoir la langue française par le biais de jeux, ainsi que des mini-conférences sur des sujets d'actualité liés aux jeux en ligne et à l'intelligence artificielle.

Le programme D-Clikaton de promotion des talents du jeu et de l'intelligence artificielle en Tunisie, qui s'est déroulé sur deux jours les samedi et dimanche 7 et 8 décembre 2024, s'est achevé lundi dernier à l'Espace Fadhel Ben Achour à La Marsa, organisé par l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) en collaboration avec un certain nombre de partenaires locaux et internationaux. Ce programme vise à soutenir l'emploi des jeunes et à promouvoir l'utilisation de la langue française dans des contextes professionnels, en mettant l'accent sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement des compétences linguistiques et professionnelles.

Le programme D-Clikaton comprenait des ateliers conjoints au cours desquels des prototypes innovants ont été conçus en 24 heures pour promouvoir la langue française par le biais de jeux, ainsi que des mini-conférences sur des sujets d'actualité liés aux jeux en ligne et à l'intelligence artificielle. Des sessions ont également été organisées par des experts spécialisés pour soutenir les participants et stimuler leur créativité.

Un jury d'experts spécialisés a évalué les projets innovants et a décerné des prix de valeur aux lauréats. Les résultats sont les suivants : Catégorie start-up troisième place Inherited; deuxième place Learniverse; premier prix Cartha play. Catégorie jeunes talents: troisième place Artique; deuxième place Radiant Freme; premier prix beastars. L'événement a ouvert ses portes à tous les jeunes passionnés de technologie, de jeux et d'intelligence artificielle. C'était l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, de nouer des contacts avec des experts et de bénéficier d'initiatives passionnantes.