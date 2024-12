Tunisie: Clôture de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre - Et le combat continue...

La lutte contre la violence envers les femmes demeure une problématique mondiale importante. En Tunisie, cette question a été mise en avant lors de la clôture des 16 jours d'activisme visant à sensibiliser et à lutter contre toutes les formes de violence basée sur le genre.

À l'occasion de la clôture de la campagne internationale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'Office national de la famille et de la population (Onfp) a organisé, sous l'égide du ministre de la Santé, une journée d'information et de sensibilisation le mardi 10 décembre 2024 à Tunis.

Cette journée a réuni les ambassadeurs de l'Union européenne, du Royaume de Belgique, du Royaume d'Espagne et de la République fédérale d'Allemagne en Tunisie. Étaient également présents les représentants des agences de développement (Enabel, Aecid) et de DVV International.

Recontrée Salwa Belgasmi, artisane spécialisée dans les métiers traditionnels, crée des pièces uniques à partir de tissus comme le haïk, qu'elle transforme en articles modernes et pratiques tout en préservant l'héritage traditionnel. Après une pause dans sa carrière pour s'occuper de ses enfants, elle a suivi une formation professionnelle et obtenu un certificat de compétence. Elle participe à des expositions, soutenue par des associations comme Osra Raida, pour présenter ses créations, qui incluent des oreillers, des rideaux et autres produits fabriqués à partir de matières premières locales, comme le bois et la broderie traditionnelle (triza). Son travail, fruit d'une collaboration avec d'autres artisans, est devenu une source de revenus pour sa famille. Salwa se dit accomplie en tant que femme active et cherche à proposer des produits accessibles, alliant tradition et modernité.

De son côté, Insaf Zitouni, psychologue et responsable de l'unité pédagogique au Centre international de promotion des personnes handicapées (Cipph), a mis en avant le rôle central de cette institution publique sous la tutelle du ministère des Affaires sociales dans l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Le Cipph offre des formations professionnelles adaptées et une prise en charge holistique pour valoriser les compétences des apprenants et changer les perceptions sociétales.

Le centre, qui dispose d'une équipe pluridisciplinaire (formateurs, éducateurs, psychologues, orthophonistes, etc.), propose des programmes sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques, principalement des jeunes présentant un handicap mental. Il travaille également sur des études, des recherches et la formation des intervenants pour améliorer l'accompagnement des personnes handicapées. En collaboration avec divers ministères et partenaires, le Cipph s'engage dans une approche intersectorielle pour renforcer les compétences des acteurs impliqués. Tout en continuant à développer ses services, l'institution réaffirme son engagement à promouvoir l'égalité des chances et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap en Tunisie.

Lors de la clôture de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, Mohamed Douagi, président-directeur général de l'Onfp, a souligné l'importance de cet événement, organisé avec le soutien de partenaires internationaux tels que l'Union européenne, l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne. La manifestation, tenue sur l'avenue Habib-Bourguiba rassemble divers acteurs, dont le ministère de la Santé, des ambassades et des associations, pour sensibiliser à l'application de la loi n°58 contre les violences faites aux femmes.

Depuis le début de la campagne, l'Onfp a mené de nombreuses actions dans les gouvernorats, en lien avec sa mission de prévention et d'information sur les droits des femmes. Mandaté depuis 2006 pour former les cadres et agents du ministère de la Santé, l'Onfp assure également la prise en charge des victimes, en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées. Douagi a insisté sur la nécessité de combattre toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques, verbales ou institutionnelles, et a rappelé que la défense des droits des femmes exige un engagement continu de l'État, des organisations internationales, de la société civile et des médias.

Giuseppe Perrone, ambassadeur de l'Union européenne à Tunis, a salué la clôture de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles, mettant en avant l'énergie, l'espoir et la mobilisation des Tunisiens pour faire évoluer les mentalités. Il a souligné que cette lutte, ressentie à la fois individuellement et institutionnellement, implique chaque personne dans la manière de respecter et de valoriser l'autre sexe. Pour lui, ce combat universel est essentiel pour progresser dans l'élimination de la violence envers les femmes et les filles.