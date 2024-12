Tunisie: Natation - Championnats du monde (Bassin 25m) - La FTN jubile

Sur son site officiel, la Fédération tunisienne de natation a donné l'évolution précise du nouveau champion du monde et de ses performances à l'issue d'une première journée qui a vu le jeune Ahmed Jaouadi s'emparer du titre du 1.500 mètres en présence du détenteur du record mondial de la distance.

Ce jeune, sans complexe aucun, a offert à la natation tunisienne sa 20e médaille mondiale (bassins 25m et 50m) et la 7e en or en enlevant le titre de champion du monde du 1500m NL en 14:16.40, tout en améliorant son record personnel de plus de 8 secondes (8.28).

Il imite ses prédécesseurs Oussama Mellouli qui a été double champion du monde du 1.500m NL en 2009 (bassin 50m) et en 2010 (Bassin de 25m) et Ayoub Hafnaoui en 2023 (bassin 50m).

Sans avoir l'air d'y toucher il a fait étalage d'une maestria étonnante en parcourant les derniers cinq cents mètres en solitaire. Tout en tenant en respect tous ses autres adversaires dans la spécialité, Jaouadi a été intouchable cette saison.

Le sport national retiendra sans doute cette date qui marquera la naissance d'un nouveau jeune Tunisien champion du monde et dont la marge de progression est énorme.

A condition bien entendu de déblayer devant lui les problèmes administratifs et de l'entourer de toute l'attention qu'il mérite.

Ce qu'il a fait est remarquable. Il a dû battre ses 7 adversaires lors de la série la plus rapide mais aussi faire mieux que l'Allemand Florian Wellbrock qui a signé le meilleur temps mondial de l'année 2024 (14:17.27) lors des séries matinales.

Wellbrock est le champion du monde 2021 et le recordman du monde de la distance en 14:06.88. Lors de son record du monde, l'Allemand avait devancé Ahmed Ayoub Hafnaoui (14:10.94) lors d'une finale très relevée.

Signalons que le 1.500m NL a été disputé à 16 reprises aux mondiaux (bassin 25m). «La Tunisie totalise 4 médailles : 2 or et 2 argent, devançant tous les pays du continent américain, USA et Canada inclus, tous les pays asiatiques, Japon et Chine inclus, et une très grande partie des nations européennes à l'exception de la Russie, l'Italie et l'Allemagne.

Seuls 19 pays ont décroché au moins un podium mondial sur 1500m NL de 1993 à 2024. Grâce à son trio en or (Mellouli, Hafnaoui et Jaouadi), la Tunisie se classe 5e au monde».

Lors des séries éliminatoires matinales du 200m 4 nages, le jeune Belhassen Ben Miled n'a pas démérité avec son chrono de 2:00.75 qui le classe 37e.