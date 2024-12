Togo: Le rapport diagnostic de la politique nationale de décentralisation 2024-2034 actualisé soumis à validation

Le ministre de l'aménagement et du développement des territoires, Gomado Koamy Gbloèkpo, maire de la commune Golfe 1, a donné le ton officiel le mercredi 11 décembre 2024 au palais des congrès de Kara, au démarrage des travaux d'un atelier de validation du rapport diagnostic sur l'élaboration du document actualisé de la politique nationale de décentralisation pour la période 2024 - 2034 et sa déclinaison en un plan d'action quinquennal budgétisé. Nombreux acteurs engagés dans ce processus notamment les gouverneurs, préfets, maires, secrétaires généraux des préfectures et communes, représentants de la chefferie traditionnelle, entourés des directeurs centraux du ministère chargé de la décentralisation au Togo, y prennent activement part.

Cette initiative du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière (MATDCC) conduite techniquement par la direction de la décentralisation et des collectivités locales (DDCL), s'est assignée pour mission de valider en deux (02) jours de travaux le document actualisé de la politique nationale de décentralisation 2024 - 2034. Elle a bénéficié de l'appui technique et financier de la coopération allemande GIZ au Togo, à travers sa composante 3 intitulée « programme décentralisation et bonne gouvernance-phase IV » (ProDeG IV).

"Ce rapport diagnostic soumis à validation constitue le résultat de l'état des lieux de mise en oeuvre du processus de décentralisation amorcé depuis 2016 au Togo, notamment en termes de gouvernance locale, de financement des collectivités territoriales, d'appréhension du cadre juridique et institutionnel de la décentralisation, de la participation des citoyens à la gestion des affaires locales ainsi que les moyens mis en oeuvre à travers ce processus pour un développement durable des territoires, ainsi que la projection des perspectives de la décentralisation pour la période 2024 - 2034", a relevé le coordonnateur du comité technique de suivi de l'actualisation de la politique nationale de la décentralisation (CTSAPND) au Togo, monsieur Pali Essossinam, directeur de la décentralisation et des collectivités locales au ministère. "Il met également en lumière les opportunités et les défis à relever dans une perspective d'amélioration à l'horizon temporel 2024-2034", a-t-il ajouté avant de faire remarquer que " la décentralisation étant un processus dynamique, nécessite une attention constante et une volonté d'adaptation afin de répondre aux besoins et préoccupations des citoyens".

Les travaux de groupes et la restitution en plénière des résultats, suivis de la validation du document actualisé de la politique à l'agenda sont axés sur le cadre institutionnel de la décentralisation et de la déconcentration, l'architecture spatiale et administrative du territoire, le système de financement des collectivités territoriales, le transfert des compétences de l'Etat aux collectivités territoriales ainsi que l'appropriation politique et sociale de la décentralisation. Ils sont conduits par un présidium lequel placé sous la supervision du ministre de l'aménagement et du développement des territoires assisté du directeur de la décentralisation et des collectivités locales.

En ouvrant officiellement les travaux, le ministre de l'aménagement et du développement des territoires, monsieur Gomado Koamy Gbloèkpo, a salué la tenue de cette rencontre qui, a-t-il indiqué, "marque une nouvelle étape de la mission d'actualisation de la politique nationale de la décentralisation". Pour lui, "ce processus est l'un des axes majeurs du programme de développent du gouvernement qui veille à sa mise en oeuvre réussie sous le leadership éclairé du chef de l'Etat, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé". Il a fait constater que le volet de l'administration territoriale ne cesse de s'enrichir ces derniers temps avec de nouvelles mesures et décisions pertinentes favorables à une meilleure gestion du territoire, faisant mention des nominations de gouverneurs et leurs collaborateurs ainsi que de secrétaires généraux de gouvernorats.

"La validation du rapport diagnostic soumis à votre appréciation permettra d'avancer sur le chantier de l'actualisation de la politique nationale de décentralisation", a martelé le ministre Gomado Koamy Gbloèkpo, conviant les uns et les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes pour des échanges fructueux et apports constructifs. Aussi, le ministre n'a-t-il pas manqué l'occasion d'exprimer sa profonde gratitude à la coopération allemande qui sans cesse apporte son soutien indéfectible à notre pays dans le cheminement de son processus de décentralisation.

Le représentant de la GIZ -Togo, monsieur Ba Nabine Mocktar Sangbana, chef de la composante 3 du ProDeG IV, a félicité le département de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière sous le leadership du Colonel Awaté Hodabalo, et à travers lui à l'ensemble du gouvernement, a-t-il dit, "pour le portage politique élevé qu'ils continuent d'assurer au processus de décentralisation dans son ensemble".

"Cette volonté politique devra être confortée, nourrie, par les contributions qui seront apportées et qui seront tournées vers des propositions concrètes, visant à enrichir le document", a lancé monsieur Ba Nabine Mocktar Sangbana aux participants en leur rappelant de garder toujours à l'esprit que le diagnostic n'est pas encore la politique, même s'il demeure un jalon important à l'obtenir.

Auparavant, le préfet de la Kozah, le Colonel Bakali Hèmou Badibawou, dans son mot de bienvenue, s'est réjoui du choix porté sur la ville de Kara pour abriter cette rencontre. Très confiant en la décentralisation qui, selon lui, "constitue un axe essentiel de la gouvernance locale inscrit dans la feuille de route gouvernementale initiée par Monsieur le président de la République, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé", le préfet de la Kozah a exhorté les participants aux travaux à enrichir le document soumis à validation afin que cette rencontre soit une réussite.