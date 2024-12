Burkina Faso: Développement des entreprises - Des réflexions pour promouvoir les grappes d'entreprises

La Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a organisé un atelier national de promotion des initiatives de grappes d'entreprises, le jeudi 12 décembre 2024, à Ouagadougou.

Dans la dynamique de renforcer la compétitivité des entreprises nationales et particulièrement des Micros, petites et moyennes entreprises (MPME), la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) accompagne depuis 2012 la mise en place de grappes d'entreprises. Dans cette optique, la CCI-BF a tenu un atelier de réflexion placé sur le thème : « Les politiques et initiatives de promotion des grappes d'entreprises en Afrique et dans le monde : leçons, défis et perspectives pour le Burkina Faso », le jeudi 12 décembre 2024, à Ouagadougou. Le conseiller technique en charge des questions industrielles, Sa Sylvanus Traoré, représentant le directeur général de CCI-BF, a indiqué que ce cadre d'échanges va permettre de faire des propositions réalisables à court, moyen et long terme afin de promouvoir les grappes d'entreprises au Burkina.

Selon ses propos, les grappes d'entreprises sont des formes d'organisation qui offrent des possibilités de développement aux entreprises, notamment les MPME.

« Elles s'organisent autour de regroupements géographiques d'entreprises qui ont des activités similaires, connexes ou complémentaires et qui font face à des défis et opportunités communs », a-t-il expliqué. Convaincu du potentiel de développement que peut impulser ce modèle d'organisation pour les entreprises, M. Traoré a affirmé que la CCI-BF a tenu cet atelier en vue de susciter des actions fortes et coordonnées à l'endroit de l'Etat, des partenaires et des acteurs nationaux de soutien au secteur privé.

De plus, il a souligné qu'en marge de cet atelier, il est prévu une session de renforcement de capacités au profit des membres des instances dirigeantes des grappes d'entreprises déjà existantes.

Intégrer dans les politiques et stratégies publiques

« L'objectif est d'outiller les membres des conseils d'administration des grappes sur la gestion et la gouvernance ainsi que la mobilisation de ressources pour le financement des grappes d'entreprises », a-t-il fait savoir. Par ailleurs, le chargé d'études au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Sanibé Faho, représentant le secrétaire général du ministère en charge du commerce a souligné que le présent atelier vient à point nommé en ce sens qu'il s'inscrit dans la vision du gouvernement, notamment celle du département en charge du commerce de faire du secteur privé le moteur de l'économie nationale. « Plusieurs initiatives furent déjà entreprises et d'autres sont en cours notamment le développement des pôles de croissance, le renforcement des filières porteuses créatrices de richesses et d'emplois et l'amélioration continue du climat des affaires », a relevé M. Faho. Il a précisé que les grappes d'entreprises offrent l'opportunité de mobiliser des acteurs publics et privés autour de défis communs aux entreprises.

C'est pourquoi, il est important selon lui, d'intégrer cette approche d'appui aux entreprises dans les politiques et stratégies publiques d'appui au développement du secteur privé au Burkina Faso, au regard des avantages qu'elle offre. « Les grappes d'entreprises concernent les filières porteuses comme le riz, la mangue, le karité, la transformation agro-alimentaire, les industries culturelles et créatives, le textile et l'habillement, etc. », a-t-il signifié. En outre, l'expert international sur les politiques des grappes d'entreprises, Malick Sy, a confié que les grappes d'entreprises est une approche qui permet aux acteurs de se regrouper pour résoudre les problèmes individuels dans un cadre collectif.

A l'en croire, pour que cette initiative porte fruit au Burkina, il faut que l'Etat s'implique pour accompagner les entreprises dans cette lancée. « L'avantage avec les grappes d'entreprises c'est qu'elles amènent les entreprises à travailler ensemble pour relever les défis qu'elles ont en commun ou que certains acteurs font face dans leurs domaines d'activités », a laissé entendre M. Sy. Sur ce fait, le chargé d'études du ministère en charge de l'industrie a rassuré de la disponibilité du département de faire siennes les conclusions de cet atelier.