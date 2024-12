Sénégal: Renforcement de la formation professionnelle et technique, programme spécial de recrutement d'enseignant - Diomaye Faye presse le gouvernement

Le Président de la République veut un renforcement de la formation professionnelle et technique mais aussi une réorientation des politiques et dispositifs d'encadrement, de financement, de promotion de l'entreprenariat et de l'auto emploi. Bassirou Diomaye Faye demande également la finalisation dans les meilleurs délais, d'un programme spécial de recrutement d'enseignants sur trois ans (2025, 2026, 2027),

En Conseil des ministres hier, mercredi 11 décembre, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé « son attachement profond au renforcement de la territorialisation des politiques de formation professionnelle et technique en cohérence avec la carte universitaire et les Instituts supérieurs d'Enseignement professionnel (ISEP), la mise en place des huit Pôles de développement, la définition et le déploiement des filières prioritaires du référentiel de politique économique et sociale ».

A ce propos, « il a souligné l'impératif de renforcer la formation professionnelle et technique à travers la diversification, l'actualisation et l'adaptation des offres de formation et en insistant, dès le collège, sur la préparation à l'orientation professionnelle des élèves », rapporte le communiqué. Selon Bassirou Diomaye Faye, « il s'agit aussi et surtout d'accélérer les projets de réalisation de Centres de Formation professionnelle départementaux et d'opérationnalisation de mécanismes d'apprentissage adaptés à l'insertion de jeunes prématurément sortis du système éducatif ».

En ce qui concerne encore les jeunes, il a indiqué au « Premier Ministre, l'impératif de réorienter les politiques et dispositifs d'encadrement, de financement, de promotion de l'entreprenariat et de l'auto emploi, soutenus par un système d'information fiable et un suivi efficace ». « Dans la même lancée, il a souligné l'urgence d'une redéfinition des objectifs et des règles d'établissement des contrats aidés dans le cadre de la Convention nationale Etat- Employeurs (CNEE), instrument qui doit davantage cibler des secteurs fortement créateurs d'emplois », informe le communiqué du Conseil des ministres.

Revenant sur la problématique de la maitrise stratégique du capital humain dans le système éducatif, « le Président de la République a constaté que plusieurs écoles publiques, collèges et lycées du Sénégal connaissent un déficit criard d'enseignants ». « Cette situation, qui s'aggrave d'année en année, est fortement liée à l'évolution exceptionnelle de la démographie scolaire et à une mauvaise gestion prévisionnelle des flux d'élèves, des emplois et des compétences dans le secteur éducatif.

Il a, par conséquent, demandé au Ministre de l'Education nationale, au Ministre de la Formation professionnelle et technique et au Ministre des Finances et du Budget de finaliser dans les meilleurs délais, sous la supervision du Premier Ministre, un programme spécial de recrutement d'enseignants sur trois ans (2025, 2026, 2027), selon les spécialités et matières prioritaires ciblées », indique le document. La même source de mentionner, «il a en outre, invité le Premier Ministre à accélérer la mise en oeuvre du programme d'urgence de résorption des abris provisoires avec la mise à contribution des Forces armées, notamment du génie militaire, dans l'exécution diligente des travaux ».