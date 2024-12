Burkina Faso: Autorité supérieure de contrôle d'Etat - Le nouveau contrôleur d'Etat, Lassané Compaoré a prêté serment

Le président du Conseil constitutionnel, Barthélemy Kéré, a présidé, le jeudi 12 novembre 2024, à Ouagadougou, l'audience solennelle de prestation de serment du nouveau contrôleur général d'Etat, Lassané Compaoré. Après avoir prêté serment, il a aussitôt été installé dans ses fonctions par le président du conseil d'orientation de l'Institution, Christophe Compaoré.

L'Inspecteur du trésor, Lassané Compaoré, a été nommé contrôleur d'Etat, le 20 novembre 2024, pour un mandat de cinq ans. II a prêté serment au cours d'une audience solennelle présidée par le président du Conseil constitutionnel, Barthélemy Kéré et installé officiellement, le jeudi 12 décembre 2024, à Ouagadougou. « Je jure et prends solennellement l'engagement, devant le peuple burkinabè, de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu, d'accomplir ma mission avec toute objectivité d'une personne libre et digne, de ne prendre en compte aucune considération liée à la parenté, à l'amitié ou à la haine, et de me conduire en toute circonstance avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion », a prononcé, M. Compaoré, la main levée, consacrant ainsi sa prestation de serment.

A l'issue de cela, le président du Conseil constitutionnel, Barthélemy Kéré, a déclaré que ce serment l'engage à exercer ses fonctions avec intégrité, impartialité et dans le respect des lois et règlements en vigueur. « Votre conduite doit être irréprochable et votre engagement envers l'éthique et le bien commun doit être constant et indéfectible », a souligné Barthelemy Keré. En plus, il a laissé entendre qu'il lui incombe le devoir de relever les défis rencontrés avec sagesse et détermination. « Sachez que vous ne serez pas seuls sur le chemin. Vous aurez à vos côtés, des collègues prêts à vous soutenir, une ressource humaine de qualité, mais et surtout une communauté nationale qui compte sur vous », a-t-il confié.

Barthélemy Kéré a aussi relevé l'importance de son travail de collaboration avec les autres institutions de contrôle et l'ensemble des acteurs de la sphère publique. « Le défi qui est devant vous est d'autant plus grand que nous vivons une époque où les atteintes en matière de bonne gouvernance n'a jamais été aussi fortes », a-t-il fait remarquer. Lassané Compaoré, pour sa part, il a remercié les plus hautes autorités nationales qui ont placé leur confiance en sa modeste personne pour conduire une mission aussi noble qu'est la lutte contre la corruption. De son avis, dans le contexte actuel, chaque pas gagné contre la corruption est aussi un pas gagné dans le développement. « Le rôle dévolu à notre mission est très important dans la quête du développement du Burkina Faso », a-t-il affirmé.

Renforcer les mécanismes de contrôles et promouvoir la transparence

Ainsi M. Compaoré a nourri l'espoir de voir à la fin de son mandat, le combat gagné contre la corruption. Son installation qui a eu lieu après la prestation de serment, a été officiée par le président du Conseil d'orientation de l'institution, Christophe Compaoré. Il a exhorté le nouveau contrôleur général d'Etat à toujours penser et pratiquer le contrôle, l'audit, l'investigation en fonction du statut de l'ASCE-LC. « Dans le contexte complexe qui est le nôtre, l'argent du contribuable qu'il faut sauvegarder par nos contrôles, est plus que sacré»,

a-t-il rappelé. Pour sa part, le nouveau patron de l'ASCE-LC, a traduit sa reconnaissance au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui, selon lui, s'est engagé à réduire la corruption et ses effets dans une quête de bonne gouvernance. Il a également salué l'exemplarité et le professionnalisme de ses devanciers tout en s'engageant à s'inspirer d'eux pour de meilleurs résultats.

« Je m'engage à renforcer les mécanismes de contrôles et de sanctions, à promouvoir la transparence dans toutes nos opérations, et à poursuivre notamment par la coopération internationale le recouvrement des avoirs illicites », a-t-il déclaré. Pour l'atteinte des objectifs, il a souhaité l'accompagnement de l'ensemble de ses collaborateurs pour mener le Burkina vers un avenir où la confiance est restaurée entre l'Etat et ses concitoyens et où les ressources de l'Etat sont gérées avec diligence et équité. « Travaillons main dans la main pour créer un avenir où chaque citoyen peut croire en la justice et la bonne gouvernance », a exhorté le nouveau contrôleur général de l'Etat, Lassané Compaoré.

En rappel, Lassané Compaoré est économiste de formation et reconnu pour ces compétences en audit et contrôle des finances publiques. A ce titre, il a conduit plusieurs missions d'audit comptable des administrations publiques et privées dans des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Avant sa nomination, M. Compaoré a été conseiller à la cour des Comptes depuis 2021, membre de la chambre chargée du contrôle des opérations d'Etat, où il a piloté des missions d'audit et participé à la rédaction des rapports publics annuels ou d'exécution des lois de finances.