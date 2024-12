Burkina Faso: Forum inclusif sur le commerce électronique - Les acteurs en quête de solutions innovantes

La IIIe édition du Forum inclusif sur le commerce électronique (FICEL) se tient, les 12 et 13 décembre 2024, à Ouagadougou, sur le thème : « Le commerce électronique à l'heure des crises : quelles solutions pour un développement endogène inclusif ? ». Elle est organisée par le ministère en charge du commerce en partenariat avec le PNUD.

Le ministère en charge du commerce veut capitaliser les acquis des précédents Forums inclusifs sur le commerce électronique (FICEL) et explorer les pistes de solutions pour une contribution significative du e-commerce au développement endogène et inclusif du Burkina. A cet effet, il tient avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la IIIe édition de ce forum, les 12 au 13 décembre 2024, à Ouagadougou, sur le thème : « Le commerce électronique à l'heure des crises : quelles solutions pour un développement endogène inclusif ? ».

Durant deux jours, les acteurs du numérique vont mener des échanges autour de trois sous thèmes que sont : « Quel modèle de commerce électronique dans un contexte d'insécurité », « Intelligence artificielle et commerce électronique : quelles pistes de solutions pour tirer le meilleur profit », « Quelle règlementation pour bâtir la confiance dans le commerce électronique burkinabè ».

Pour le secrétaire général du ministère en charge du Commerce, Oumarou Barro, ce forum revêt une importance capitale pour le pays. Car, il offre de son point de vue, une opportunité considérable pour les petites et moyennes entreprises et les artisans en permettant aux économies d'accéder à des nouveaux marchés, en facilitant les transactions. Et, d'ajouter que le numérique favorise l'inclusion économique et la création de richesses sur le plan national. C'est pourquoi, il a soutenu que le thème est évocateur et invite les participants à réfléchir aux solutions innovantes et durables pour un e-commerce qui soutient la croissance endogène.

Lors des éditions passées, de nombreuses recommandations ont été formulées dans le but de juguler les obstacles qui affectent le secteur du commerce électronique. A ce sujet, M. Barro a fait savoir que si certaines ont déjà trouvé un début de réalisation, pour d'autres, des réflexions sont en cours pour leur mise en oeuvre effective. De ce fait, il a salué les efforts des parties prenantes qui contribuent à l'atteinte des objectifs assignés au secteur. En outre, il dit être persuadé que les échanges de ce forum aboutiront une fois de plus à des recommandations concrètes et utiles qui orienteront leurs politiques en faveur d'un développement numérique inclusif, moteur de prospérité pour le peuple.

Booster les projets

Le Représentant-résident du PNUD au Burkina Faso, Eloi Kouadio IV, a affirmé que le Burkina Faso a un potentiel significatif en termes de développement de commerce électronique, notamment grâce à une population jeune et dynamique et qui adopte rapidement les nouvelles technologies. « En 2024, le PNUD a accompagné plus d'une centaine de chefs d'entreprises et de Start up dans l'utilisation des approches du commerce électronique et des schémas de financement numérique dans plusieurs régions du Burkina Faso dont la finalité est de leur permettre de toucher une clientèle plus large et diversifiée », s'est-il réjoui.

A l'écouter, des défis tels que la mise en place d'infrastructures, la sécurisation des paiements en ligne et la lutte contre la cybercriminalité subsistent et méritent d'être levés. C'est en cela qu'il a félicité l'initiative du gouvernement plaçant la digitalisation, la modernisation de l'adminis- tration et la dématérialisation des procédures administratives au coeur de ses priorités. Il a réitéré l'engagement du PNUD à accompagner les efforts du gouvernement. « Nous travaillons avec les services du ministère en charge du commerce pour développer de nouveaux programmes à même de booster les projets dans les domaine du e-commerce », a déclaré Eloi Kouadio IV. Il a expliqué que le FICEL Academy qui met un accent particulier sur la jeunesse, continuera à offrir aux étudiants et étudiantes l'opportunité de démontrer leurs talents et leurs capacités à innover dans le domaine du e e-commerce.

« A l'issue d'une sélection rigoureuse, trois lauréats seront récompensés par un accompagnement pour le développement de leurs solutions innovantes. Ils seront choisis parmi 5 porteurs de projets issus de 5 universités différentes. Ils auront l'occasion de présenter leurs solutions innovantes devant un jury constitué à cet effet. Nous aurons l'occasion d'assister au FICEL Demo qui donnera l'occasion aux fournisseurs de solutions dans le domaine du e-commerce de démontrer leurs solutions et ses avantages pour les utilisateurs », a-t-il promis.