Afrique: Coopération multilatérale - Pour une synergie d'actions avec les Organisations sous-régionales

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a présidé la cérémonie d'ouverture d'une rencontre d'échanges avec les responsables des Organisations régionales africaines et sous- régionales, le jeudi 12 décembre 2024, à Ouagadougou.

Le ministère en charge de la coopération régionale veut une coopération fructueuse avec les Organisations sous-régionales et régionales africaines installées ou représentées au Burkina Faso. Dans cette dynamique, le département a échangé avec leurs premiers responsables, le jeudi 12 décembre 2024, à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré. Le chef de la diplomatie burkinabè a indiqué qu'il était nécessaire d'institutionnaliser ce cadre d'échanges pour permettre aux Organisations sous-régionales qui sont accrédités au Burkina Faso, d'échanger et de se comprendre mutuellement afin de dégager des perspectives pour une collaboration fructueuse.

« Ce cadre s'est révélé une opportunité de renforcement de synergie parce que plusieurs organisations ont compris et se sont rendu compte qu'elles avaient souvent des champs d'actions complémentaires », a-t-il signifié. Karamoko Traoré a mentionné que les échanges sont en lien avec la contribution des organisations sur la situation sécuritaire et qui en sont également victimes. « EIles ont certainement leur contribution à apporter en termes de réflexion, d'orientation et de partage d'expériences pour trouver des solutions », a-t-il noté, ajoutant que ce conclave est d'une importance capitale pour son département.

« C'est important parce que nous devons davantage échanger, comprendre et noter leurs préoccupations, les assister et faire face aux différents défis », a-t-il justifié. M. Traoré a salué la présence des Organisations sous-régionales qui ont porté un intérêt à la rencontre d'échanges. Le doyen des représentants des Organisations régionales et sous-régionales, Mure Agbonlahor, a loué l'initiative qui, selon lui, donne l'occasion aux organisations d'exposer leurs préoccupations qu'elles rencontrent sur le terrain. Il a aussi souligné que ce cadre d'échanges a l'avantage de permettre de revenir sur les différents défis rencontrés et de faire des propositions pour l'atteinte des objectifs.