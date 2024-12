Angola: La visite du PR en Afrique du Sud dépasse les attentes

Pretoria — La visite du Président de la République, João Lourenço, en Afrique du Sud, a dépassé les attentes, compte tenu des déclarations de l'homme d'État angolais, qui l'a considérée comme "assez positive".

L'ordre du jour de la visite, à l'invitation de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, a commencé par une réception avec les honneurs militaires au Palais présidentiel « Union Buildings », qui a été suivie d'une réunion privée.

Face à face, les hauts dignitaires ont échangé leurs points de vue sur les domaines clés de la coopération bilatérale et les thèmes régionaux et internationaux, en mettant l'accent sur les conflits encore latents en République démocratique du Congo, au Soudan, en Palestine et sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Par la suite, les délégations ministérielles des gouvernements angolais et sud-africain ont eu des entretiens, sous la présidence de João Lourenço et Cyril Ramaphosa, au cours desquels ont été élaborées des stratégies pour accroître la coopération dans divers domaines.

Les deux pays ont également identifié des secteurs qui renforceront la coopération, tels que les domaines stratégiques de l'énergie, des mines, de l'agriculture et du commerce, en mettant l'accent sur les initiatives qui attirent davantage d'investissements étrangers en Angola et en Afrique du Sud.

L'ordre du jour au Palais présidentiel sud-africain comprenait la signature de deux accords dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la culture, qui visent à renforcer la coopération bilatérale. Toujours au Palais Union Buildings, João Lourenço a été décoré par son homologue de l'Ordre de l'Afrique du Sud, la plus haute distinction de ce pays.

Dans la suite de son programme, le Chef de l'État angolais a déposé une couronne de fleurs au Musée du Parc de la Liberté, à Pretoria, où, sur le Mur du Souvenir, se trouvent des photographies de personnalités de renommée internationale telles que le premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto et la Reine Nzinga Mbandi.

Le Mur du Souvenir est l'une des structures les plus importantes du Freedom Park, situé à Pretoria, en Afrique du Sud. Ce mémorial rend hommage aux personnes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et les droits de l'homme, notamment dans le contexte des luttes contre le colonialisme et l'apartheid.

Avant de quitter Pretoria, João Lourenço, accompagné de la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a participé, en compagnie de Cyril Ramaphosa, au Forum d'affaires Afrique du Sud/Angola, auquel étaient présents des hommes d'affaires des deux pays.

Les relations entre l'Angola et l'Afrique du Sud ont des racines profondes, cultivées au fil de décennies de lutte pour l'émancipation et le progrès de notre continent.

Peu après la chute de l'apartheid, avec la transition démocratique en Afrique du Sud, les deux pays ont entamé un chemin de coopération qui s'est consolidé dans plusieurs domaines d'intérêt commun, une étape historique qui a permis de transformer d'anciens défis en opportunités de dialogue constructif, après comme piliers de l'intégration régionale, de la promotion de la paix et de la sécurité et de la recherche du développement durable.