Angola: Le pays et le Nicaragua analysent un projet d'accord de coopération dans le domaine culturel

Luanda — L'Angola et le Nicaragua ont examiné, à Luanda, une proposition d'accord de coopération dans le domaine culturel, axé sur les échanges artistiques et la préservation du patrimoine culturel, a appris vendredi l'Angop.

Selon la page Facebook du ministère de la Culture, la proposition a été analysée mercredi, lors d'une rencontre entre le ministre de la Culture, Filipe Zau, et le ministre conseiller de l'ambassade du Nicaragua en Angola, Carlos Aguiar.

L'accord propose la création d'un programme de collaboration entre l'Angola et le Nicaragua, pour promouvoir des activités culturelles et artistiques, y compris des expositions, des semaines culturelles, des échanges d'artistes et une coopération dans des domaines tels que le droit d'auteur, le cinéma et la gastronomie.

Selon le document, l'étude mutuelle des langues nationales et la formation du personnel culturel dans les domaines de la gestion et de la bibliothéconomie seront encouragées. L'accord présenté, qui prévoit la protection des droits de propriété intellectuelle et facilite l'échange de matériel culturel entre les deux pays, aura une validité initiale de cinq ans, avec possibilité de renouvellement, et devrait entrer en vigueur après approbation finale par les autorités compétentes des deux pays.

L'Angola et la Serbie discutent de coopération

Dans un autre moment, le ministre Filipe Zau a discuté avec l'ambassadeur de Serbie, Milos Perisic, de la mise en oeuvre du Programme de Coopération Culturelle entre les deux pays, en vigueur de 2024 à 2026. Le programme, signé à Belgrade et formalisé par le décret présidentiel n° 207/24, vise à renforcer les liens culturels et à promouvoir les échanges artistiques et patrimoniaux.

Au cours de la rencontre, il a été discuté de l'élaboration d'un Plan d'Action, qui sera défini entre les responsables des Ministères de la Culture de l'Angola et de la Serbie, ainsi que les représentants des ambassades des deux pays.

Le programme, approuvé le 8 octobre 2024, renforcera les liens entre l'Angola et la Serbie à travers des initiatives culturelles conjointes, telles que des expositions, des échanges artistiques et des projets éducatifs. L'accent mis sur la préservation et la valorisation du patrimoine culturel se démarque, notamment par des actions visant à protéger, restaurer, entretenir et inventorier les biens culturels.

En outre, le programme met en évidence l'intégration de la Politique nationale sur les forêts, la faune et les unités de conservation, en promouvant des activités qui renforcent le lien entre culture, durabilité et préservation de l'environnement.

Cet accord représente une continuation du plan d'expansion de la culture angolaise, à travers la promotion de l'identité nationale sur la scène internationale.