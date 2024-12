Angola: Des percussionnistes encouragent la préservation de l'identité nationale

Luanda — Des percussionnistes angolais ont partagé jeudi, à Luanda, avec la classe infanto-juvénile les concepts théoriques pratiques de l'usage correct des instruments de musique, en vue de les encourager à préserver leur culture et leur identité nationale.

Les percussionnistes nationaux intervenaient lors de la cérémonie de clôture du premier Festival Angolais de Percussions (FAP), réalisé les 11 et 12 de ce mois, à Luanda. A l'occasion, des professionnels ont fourni des informations sur la manière de jouer correctement d'instruments de musique tels que le dikanza, le tam-tam, le goma, le marimba, le mukindo et autres. Ils ont également souligné, entre autres, la différence entre d'autres rythmes angolais tels que le massamba, le kazukuta, le sambalagem et le cabetula.

Au cours de l'activité, l'historien africain Ginga Kandimba a souligné que les générations passées en Angola communiquaient à travers la musique. Il a donc rappelé à la nouvelle génération qu'il existe un lien entre la musique et l'ascendance, c'est pourquoi il a exhorté à valoriser les rythmes de la musicalité angolaise. De cette manière, a poursuivi l'historien, la société angolaise se développera.

Selon la source, la musique est l'une des manifestations de l'esprit africain pour exprimer l'amour, la paix, la haine et la tristesse. À son tour, le chercheur en instruments de percussion Jorge Mulumba a expliqué à cette frange de la société comment sont fabriqués et fonctionnent les instruments de musique.

Lors de son explication, il a soutenu que les instruments de musique ancestraux sont compatibles avec les équipements musicaux modernes. Le président du comité du portfolio des artistes professionnels, Maneco Dias, a donné une évaluation positive de l'édition du FAP car elle s'adresse principalement aux jeunes. Il considère qu'il existe un intérêt parmi les jeunes et les enfants angolais pour l'apprentissage des instruments à percussion.

C'est pourquoi, a-t-il dit, les percussions nationales occupent une place sûre grâce à l'existence d'un groupe de jeunes disposés à embrasser la culture angolaise. Cependant, il a souligné la nécessité d'élargir les festivals de ce type pour qu'ils se diffusent largement afin que la population puisse acquérir l'esprit de l'Angolanalité.

Lors de la journée de clôture, plusieurs thèmes ont été débattus tels que "Musique et ascendance", production et expansion des instruments" et "Symbiose entre percussions et danse". Les 11 et 12, le premier Festival Angolais de Percussions (FAP) s'est tenu à Palácio de Ferro, dans la province de Luanda.