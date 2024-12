Sénégal: Matam - Risques et catastrophes - Les acteurs de la protection sociale renforcés en capacité sur les dispositifs et les mécanismes de prise en charge

De nombreux acteurs évoluant dans le domaine de la protection sociale dans la région de Matam ont bénéficié d'une formation sur le partage des concepts de la protection sociale durant un atelier de renforcement de capacités initié par la délégation générale de la Protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN).

La rencontre organisée dans le cadre du projet d'appui à la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de protection sociale, a permis aux bénéficiaires de s'approprier du contexte du sujet en question, notamment, la construction d'un système de protection sociale qui repose sur la nécessité de couvrir la population contre les risques sociaux, de corriger les inégalités et d'instaurer une justice sociale, en lien avec « l'impulsion de la recommandation 202 de l'Organisation internationale du travail et de l'Objectif de développement durable numéro 1 (ODD 1), à partir de laquelle, la communauté internationale a engagé les pays à mettre en place des socles nationaux et à développer des stratégies d'extension horizontale et verticale de protection sociale ».

A1 l'image de beaucoup de pays en Afrique au Sud du Sahara, le Sénégal a fait « de la protection sociale une priorité affirmée dans les documents de référence de la politique économique et sociale ». Des dispositions que les nouvelles autorités, dans la ligne de la vision déclinée dans le référentiel « Sénégal 2050 », entendent dérouler en instituant « un Etat prospère, souverain et équitable dans le respect du droit ». Cela se traduit par la mise en place d'une stratégie nationale de développement (SND 2025-2029) qui en son axe 2 : « Capital humain de qualité et équité sociale », met l'accent sur la protection sociale inclusive de la population sénégalaise comme levier de développement.

Une vision qui cadre avec celle de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS 2016-2035) qui est ainsi déclinée : « disposer d'un système de protection sociale inclusif, solidement ancré dans la culture nationale et garanti par l'Etat à travers des Lois ». En rapport avec cette vision, l'objectif général de la SNPS, renseigne-t-on, est de « construire un système de protection sociale accessible à toutes les sénégalaises et à tous les sénégalais, fournissant à chacun et à chacune un revenu minimum garanti et une couverture maladie, mais aussi un filet de sécurité global assurant la résilience à tous ceux qui souffrent des chocs et des crises qui peuvent les faire basculer dans la pauvreté ».

Intervenant à l'ouverture de la rencontre, Pape Malick Gningue, le directeur des Filets sociaux, a expliqué que l'atelier constitue une occasion pour les participants de discuter avec les acteurs pour voir comment prendre en charge les questions liées aux risques et catastrophes, dans un contexte régional marqué par les inondations dues au débordement du fleuve Sénégal. Ajoutant que la rencontre destinée aux acteurs de la protection sociale au niveau opérationnel concerne la réflexion sur le concept de protection sociale et l'identification des contraintes et perspectives par rapport au contexte de la région de Matam.

« Les inondations survenues dans la région aux mois de septembre et octobre, interpellent la protection sociale adaptative, c'est à dire, tout ce qui est risques et catastrophes », renchérit-il. Avant d'annoncer que « c'est une occasion pour réfléchir sur les dispositions préventives et de prise en charge en partenariat avec des acteurs de l'action sociale, la famille, la solidarité et l'éducation ». D'où , l'importance des propositions sur les mécanismes idoines à prendre en vue, d'avoir des pôles performants en matière de protection sociale, que le représentant du directeur général de la DGPSN, a dit attendre des participants.

Toutefois, à moyen terme, comme indiqué dans le cadrage, il s'agit de « réformer le système pour une forme plus inclusive de la protection sociale et assurer une utilisation plus efficace des ressources», en mettant en place les piliers d'un système progressif et durable, s'attaquant aussi bien aux causes qu'aux effets de la vulnérabilité sociale.

Ainsi, conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (article 22 et 25), la SNPS adossée à une approche cycle de vie, s'active à poursuivre les objectifs stratégiques qui sont : de soutenir la protection sociale intégrée pour tous les enfants ; de mettre en place des programmes et régimes pour les personnes en âge de travailler ; d'établir un système de revenus minimums et de soins de santé garantis pour toutes les personnes âgées ; d'établir un système intégré de sécurité sociale pour les personnes en situation de handicap et invalides ; et de renforcer la résilience des communautés aux chocs et catastrophes.