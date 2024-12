Angola: Basket-ball - Le champion livre deux matchs à Benguela

Luanda — Petro de Luanda et Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela joueront vendredi, au pavillon des Acácias Rubras, match comptant pour la 3ème journée du Championnat national senior masculin de basket-ball.

La formation pétrolière, tenante du titre, mène la compétition avec quatre points, et cherche à consolider sa position dans cette double manche.

Samedi, pour la 4ème journée, Petro de Luanda affrontera Casa do Pessoal do Porto do Lobito, dans le pavillon du même nom.

Cette double journée marquera les débuts des équipes de Benguela, étant donné que lors de la semaine d'ouverture de la compétition leurs matchs ont été reportés pour des raisons techniques.

Primeiro de Agosto affrontera vendredi l'Akira Academy, au pavillon 28 de Fevereiro, à 16 heures, et samedi, il jouera le Clube de Formação Desportiva Kwanza, à 16 heures, au pavillon Victorino Cunha.

L'Interclube, vice-champion, affrontera le Sporting de Luanda B (18 heures), dans un match qui marquera les débuts de l'entraîneur dominicain José Garcia, présenté mardi par la direction du club de la police.

Matchs de la troisième journée (vendredi)

Interclube - Sporting de Luanda B (18 h, 28 de Fevereiro)

Petro B - Vila Clotilde (18h, ISPTEC)

Clube de Formação Desportiva Kwanza - Interclube B ( 15h00 ISPTEC)

ASA - Vila Clotilde (15h, pavillon à indiquer)

Matchs de la quatrième journée (samedi)

Petro de Luanda B - ASA (16h, ISPTEC)

Interclube B - Interclube (16h, 28 de Fevereiro)

Vila Clotilde - Akira Academy (18h, no pavillon de Vila)

Vila Clotilde B - Sporting de Luanda B (16h, Vila)

Classement

1er Petro de Luanda - 04 points

2e Sporting de Luanda B - 04

3e Sporting de Luanda - 04

4e Vila Clotilde - 03

5e Interclube B - 03

6e Primeiro de Agosto - 03

7e Petro B - 03

8e Akyra Academy - 02

9e C.F.D Kwanza - 02

10e Vila Clotilde B - 02

11e Interclube - 00

12e Casa do Pessoal do Porto do Lobito - 00

13e ASA - 00

14e Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela - 00