Maroc: Le premier vice-président de la Chambre des conseillers s'entretient avec le Secrétaire général du CCG

Rabat — Le premier vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelkader Salama, s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec le Secrétaire général du Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe (CCG), Jassim Mohammed Al Budaiwi, en visite officielle au Maroc.

Lors de cette rencontre, M. Salama a mis en exergue la solidité des relations entre le Maroc et les pays du Golfe, fondées sur des bases solides et ancrées, à la faveur de l'histoire commune, des valeurs islamiques et arabes authentiques et des aspirations communes pour l'avenir, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Il a également mis en avant la ferme volonté politique des dirigeants du Maroc et du Golfe de renforcer le partenariat stratégique global existant entre les deux parties, et ce dans tous les domaines vitaux, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, culturels ou sécuritaires, ajoute la même source.

À cet égard, le premier vice-président de la Chambre des conseillers a salué les positions historiques et constantes des Etats du Golfe frères en soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, expliquant que cette position reflète la solidité du partenariat stratégique et des liens fraternels, ainsi que la convergence des positions et des visions des deux parties à l'égard des enjeux fondamentaux.

M. Salama a réaffirmé, à cette occasion, l'engagement constant du Royaume à soutenir la sécurité et la stabilité des États du Golfe face aux divers défis et menaces régionales.

Ces entretiens ont été l'occasion aussi pour M. Salama de réitérer la détermination de la Chambre des conseillers, en tant qu'institution parlementaire constitutionnelle, à accompagner l'approfondissement et le développement de ce partenariat d'exception avec le CCG, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant la réalisation des aspirations communes de développement et de prospérité.

Pour sa part, M. Al Budaiwi a mis en exergue l'excellence des relations entre le Maroc et les pays du Golfe, ainsi que leur forte dynamique dans tous les domaines d'intérêt commun, exprimant son souhait à ce que le prochain dialogue stratégique Maroc-Pays du Golfe puisse contribuer à faire promouvoir et rehausser ces relations au niveau des aspirations des sages dirigeants du Maroc et des pays frères du Golfe.

Il a également exprimé le soutien ferme des pays du Golfe à la marocanité du Sahara et à l'Initiative d'autonomie, comme seule base pour parvenir à un règlement définitif du conflit artificiel autour des provinces du Sud du Royaume.

M. Al Budaiwi a, par ailleurs, félicité le Maroc pour l'attribution officielle de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal et l'Espagne, faisant part de la pleine disposition des États du CCG à soutenir le Royaume à tous les niveaux afin de réussir ce pari mondial.

Ont pris part à cette rencontre les conseillers Lahcen Haddad et Mohamed Salem Ben Massoud, ainsi que le secrétaire général de la Chambre des conseillers, El Assad Zerouali, et le directeur des relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi.