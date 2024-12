Maroc: Remise à Rabat du Prix de la société civile 2024

Rabat — Le Prix de la société civile a été remis, jeudi soir à Rabat, à sept associations et cinq personnalités de la société civile lauréates de la 6ème édition de cette distinction pour leurs contributions de qualité et initiatives innovantes au service de la société au titre de l'année 2024.

La remise de ces prix a eu lieu lors d'une cérémonie présidée par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, en présence des représentants des associations de la société civile et de personnalités du monde politique, intellectuel, culturel et médiatique.

Dans la catégorie des associations et ONG locales, le premier prix a été attribué ex-aequo à l'association Bayt Bahia pour les enfants abandonnés et handicapés de Beni Mellal pour une initiative qui vise principalement à héberger les enfants abandonnés ayant des besoins spécifiques et à les prendre en charge, et à l'association Semnid pour le Développement Social d'Azilal pour l'initiative "Centre d'accueil familial d'excellence", qui vise à faire face au phénomène d'abandon scolaire chez les filles rurales, en particulier les orphelines.

Le deuxième prix de cette catégorie est revenu à l'association Jawharat Sahara pour les conditions des femmes et des enfants de Laâyoune pour son initiative "Espaces d'autonomisation économique des femmes dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra".

Dans la catégorie des associations et ONG nationales, le premier prix est revenu à l'association de développement local - Maroc pour son initiative "Formation, énergies renouvelables, oxygène médical et économie sociale et solidaire : une approche multisectorielle pour l'amélioration de la santé publique dans la province de Chefchaouen", tandis que le deuxième prix a été décerné à l'association Halqa pour la science et la technologie de Casablanca, pour l'initiative "Briser les barrières à l'éducation STEM en milieu rural".

Dans la catégorie des associations et ONG des Marocains résidant à l'étranger, l'association humanitaire Smile de Bruxelles a remporté le premier prix pour son l'initiative "SOS SEISME MAROC", qui visait à venir en aide aux communautés touchées par les répercussions du séisme d'Al Haouz, alors que le deuxième prix est revenu à la Ligue de la communauté marocaine au Qatar pour l'initiative "Ligue annuelle de futsal du Ramadan", qui vise principalement à renforcer les relations entre les membres de la communauté marocaine résidant au Qatar, et à renforcer leur lien avec leur patrie.

Dans la catégorie des personnalités civiles, le premier prix a été attribué à Youssef Ait Ali Abrim pour l'initiative "Innovation et invention d'appareils technologiques pour les personnes ayant des besoins spécifiques", tandis que le deuxième prix dans cette catégorie est revenu à M. Hassan Akhwad de Tiznit, qui a participé à l'initiative "Olympiade de Tifinagh", qui vise à contribuer à la promotion de la langue amazighe.

Quant à la catégorie des personnalités civiles parmi les Marocains résidant à l'étranger, le premier prix a été attribué ex-aequo à Jalal Dawam de Vienne pour son initiative "Plateforme de calcul des émissions de carbone causées par les achats des clients de Raiffeisen Bank International", et à Souad Naaimi de France pour son initiative "Lancement et gestion d'un projet pilote de mentorat pour les étudiants marocains du cycle doctoral".

Le deuxième prix de cette catégorie est revenu à Samir Faki, originaire de Floride, USA, pour son initiative "Car Rally - Peace March", qui vise à plaider pour la cause du Sahara marocain.

S'exprimant à cette occasion, M. Baitas a souligné que le Prix de la société civile représente une reconnaissance nationale aux contributions de qualité et initiatives novatrices de ces associations, considérées comme un acteur majeur et un contributeur essentiel dans l'élaboration des politiques publiques, tant au niveau national que local.

Cette reconnaissance, a-t-il relevé, est institutionnalisée par la Constitution du Royaume, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le ministre a également mis en avant "la haute considération" dont jouit désormais le Prix de la société civile, ajoutant que le nombre de candidatures pour cette édition a atteint 472 contre 280 en 2023, reflétant ainsi l'intérêt croissant porté à ce Prix.

De son côté, la présidente du jury, Najima Tay Tay, a souligné que ce prix est l'occasion de rendre hommage à l'action de la société civile, qui reflète les valeurs authentiques des Marocains en matière de solidarité, tout en valorisant les contributions des initiatives civiles des Marocains du monde.

Mme Tay Tay a, dans ce sens, mis en avant le rôle des organisations civiles dans la gestion des affaires locales, en fonction des besoins et des priorités des populations, ainsi que leur contribution aux processus de réforme et de développement.

À cette occasion, il a été annoncé la création du "Livre d'Or" sur la plateforme nationale des associations "société-civile.ma". Il s'agit d'un espace dédié à la documentation des réalisations pionnières des associations marocaines et des associations des Marocains du monde.