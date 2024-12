Maroc: M. Akhannouch s'entretient avec le Secrétaire général du Conseil de Coopération du Golfe

Rabat — Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec le Secrétaire général du Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe (CCG), Jassim Mohammed Al Budaiwi, en visite officielle au Maroc.

Lors de ces entretiens, M. Akhannouch s'est félicité des fondements solides du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et le Conseil de Coopération des Etats arabes du Golfe, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et des dirigeants des pays du CCG, indique un communiqué du département du chef de gouvernement.

Il a également salué les positions et résolutions fermes du CCG en faveur de la marocanité du Sahara et de l'intégrité territoriale du Royaume, faisant part de l'entière solidarité du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, avec les pays du CCG dans la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que de la disposition du Royaume à prendre toutes les mesures à même de préserver la sécurité et la stabilité de la région du Golfe arabe.

Les discussions ont porté sur la nécessité d'intensifier les échanges et rencontres entre les investisseurs du Golfe et du Maroc, et de garantir davantage d'implication des fonds souverains du Golfe dans des secteurs prometteurs, tels que les énergies renouvelables, l'industrie automobile, l'économie numérique, les infrastructures et le tourisme et ce, à travers la tenue prochaine du Forum d'investissement Golfe-Maroc.