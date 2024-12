Sénégal: 3FPT - 90 milliards mobilisés et près de 400 000 personnes formées en dix ans

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) a organisé mardi 10 décembre, une rencontre de networking, sur le thème : « Ensemble pour un impact durable dans l'employabilité des jeunes ». L'événement qui entre dans le cadre de ses dix années d'existence a permis de dresser un bilan satisfaisant concernant la formation et l'employabilité.

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt) a réuni ses partenaires techniques et financiers avant-hier, à Dakar, dans le cadre d'une rencontre de net working, organisée à l'occasion des 10 ans d'existence de la structure. L'événement, placé sous le thème « Ensemble pour un impact durable dans l'em ployabilité des jeunes », a per mis de dresser un bilan des réa lisations de la structure et de réfléchir dans la foulée sur les perspectives en matière de formation et d'employabilité des jeunes.

Selon Babo Amadou Bâ, directeur général du 3 Fpt, « en dix ans, le 3 Fpt a formé 394 22 personnes, financé 676 projets et mobilisé plus de 90 milliards de FCfa grâce à l'appui de l'État, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers ». M. Bâ n'a pas manqué de souligner l'action du secteur privé dans ces réalisations. Dans la même lancée, Sou lèye Kane, conseiller technique venu représenter le ministre de la Formation professionnelle à la rencontre, a réaffirmé l'importance des partenariats développés par le 3 Fpt dans le cadre de ses missions. Il s'agit, selon lui, de répondre aux défis liés à l'employabilité des jeunes. « Le fonds est un outil stratégique et indispensable pour concrétiser les ambitions nationales en matière de formation professionnelle », a déclaré M. Kane.

De son côté, Malick Guèye, président du conseil d'administration du 3Fpt, a mis en avant le rôle central du secteur privé, principal financier du fonds. La contribution des entreprises, a-t-il expliqué, permet de former des jeunes compétents, capables de répondre aux exigences économiques lo cales et mondiales. Il a également salué la tenue de ce net working qui, a-t-il dit, renforce les liens entre les acteurs tout en favorisant l'élaboration de stratégies communes pour l'avenir. « Cette rencontre a permis de consolider les partenariats pour la mise en oeuvre de projets structurants , a indiqué Malick Guèye. Il a rappelé que dans le cadre du nouveau référentiel des politiques publiques basé sur la Vision Sénégal 2050, l'objectif est de renforcer les compétences des jeunes pour leur garantir un avenir professionnel durable, tout en répondant aux besoins du marché du travail.