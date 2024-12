Ile Maurice: Une décision prise aujourd'hui

Reza Uteem, ministre du Travail, a dans une déclaration à la presse, hier jeudi 12 décembre, indiqué que le 14e mois était une promesse électorale que le gouvernement comptait bien tenir malgré l'état financier difficile du pays. D'expliquer qu'il avait eu une session de travail avec des représentants de Business Mauritius pour écouter leurs points de vue, notamment la difficulté de certaines entreprises à payer ce 14e mois. Mais aussi le problème de cash-flow de certaines entreprises pour tout payer d'un seul coup.

«Demain, tout sera discuté au Conseil des ministres, à la suite de quoi une décision sera prise concernant le 14e mois», a-t-il déclaré. Il était aussi important, a dit le ministre, de veiller qu'en ce faisant, Maurice ne soit pas downgraded par certaines institutions internationales. «Si on est mal noté par Moody's, il y aura un impact sur le secteur bancaire, entre autres.» D'ajouter qu'il était dommage que l'ancien gouvernement ait dilapidé les fonds publics. «Nous n'avons aucune réserve ; nous n'avons pas l'espace fiscal nécessaire pour financer toutes nos promesses.» Reza Uteem a aussi parlé des amendements qui devraient se faire concernant le réajustement salarial.

Le 14e mois pas budgété

Quant à Pradeep Dursun de Business Mauritius, il a soutenu que le ministre du Travail avait été à l'écoute de leur position et que la séance de travail s'était bien passée. «Nous avons déjà communiqué, à travers notre mémorandum, le point de vue des entreprises. Et beaucoup appréhendent le paiement d'un boni de fin d'année. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas payer, mais c'est qu'ils n'ont pas la capacité de payer. C'était une année assez difficile pour les entreprises en général, avec l'augmentation des coûts de production et des salaires. Elles savent qu'elles ont une obligation. Le bonus de fin d'année, le 13e mois, est budgété. Mais le 14e mois est un paiement qui n'a pas été budgété», a-t-il soutenu.

Il y a de nombreuses pistes de réflexion, notamment d'accorder le 14e mois aux salariés gagnant jusqu'à Rs 20 500, et une somme nominale à ceux dont le salaire est entre Rs 20 500 et Rs 50 000. Pour le paiement du 14e mois, Pradeep Dursun a expliqué que s'il y avait un effort à faire «peut-être, faudra-t-il trouver des modalités pour le paiement du 14e mois». «Les deux tiers des membres de Business Mauritius sont de petites entreprises ou des entreprises de secteurs à forte intensité de main-d'oeuvre, qui travaillent sur des contrats dont les prix sont fixés à l'avance. Elles doivent absorber les coûts et ne peuvent pas les répercuter sur leurs clients. Cela dit, elles se sont préparées à verser le 13e mois, mais le 14e mois est une exception. Cela est survenu à la dernière minute. Il y a certaines entreprises qui ont la pratique de faire ce paiement», a ajouté Pradeep Dursun. «Maisil faut aussi être sensible aux entreprises qui rencontrent des problèmes de liquidité et de trésorerie. (...) Elles ont besoin du soutien du gouvernement.»