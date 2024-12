Ile Maurice: La GWF réclame un ajustement salarial de Rs 1,550 et le paiement du 14e mois pour tous les travailleurs

Les membres de la General Workers' Federation ont réclamé un ajustement salarial de Rs 1,550 pour tous les travailleurs du pays, ainsi que le paiement d'un 14ème mois sans seuil, en raison de la dépréciation cumulative de la roupie, qui a entraîné une hausse considérable du coût de la vie et une perte significative du pouvoir d'achat des Mauriciens.

Lors d'une conférence de presse tenue hier, son président, Clency Bibi, a souligné : «Lorsque nous avons calculé les chiffres, nous pensions que la dépréciation de la roupie était de 30 %, mais avec le rapport State of the Economy, nous avons été surpris de constater que la dépréciation cumulative est en réalité de 46 %, ayant entraîné un appauvrissement considérable des travailleurs. Il est de la responsabilité du gouvernement actuel de rétablir l'équilibre et la réalité (...) les travailleurs ne peuvent pas subir les conséquences d'une mauvaise gestion des finances par l'ancien régime.»

Clency Bibi a aussi souligné que le paiement du 14ème mois a toujours fait l'objet d'un large consensus et a été proposé par Xavier-Luc Duval lorsqu'il était leader de l'opposition en novembre 2023. «Cela a été promis pendant la campagne électorale. Le Premier ministre adjoint a déclaré qu'il serait payé en 2024, et personne n'a évoqué de seuil, seulement le paiement d'un mois de salaire, et c'est tout.»

Également présent, Ashvin Gudday, négociateur, a appelé le gouvernement actuel à honorer son engagement électoral concernant le paiement du 14ème mois. «Pendant le Covid, une somme de Rs 23,5 milliards a été décaissée pour financer le Wage Assistance Scheme. Mais seuls Rs 2,3 milliards ont été remboursés, et Rs 21 milliards restent encore dans les poches des capitalistes. Le gouvernement doit récupérer cette somme auprès des bénéficiaires et la redistribuer équitablement. Des cadres réglementaires sont nécessaires afin que les ouvriers ne fassent pas les frais des malversations, comme les dommages liés à la résiliation du contrat de Betamax ou les futures pertes à la BAI.»