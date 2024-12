Sénégal: Entreprises - La CCIAD réalise 'plus de 24 000 formalités par an' (responsable)

Dakar — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) réalise "plus de 24 000 formalités par an en termes de création d'entreprise", a révélé, jeudi, son secrétaire général, Mbaye Chimère Ndiaye.

"Nous effectuons plus de 24 000 formalités par an, en termes de création d'entreprises. Et tout le processus est fait sur place", a-t-il dit.

Mbaye Chimère s'exprimait au cours d'un panel qu'il a introduit sur le thème : "Transformation de l'économie informelle : la contribution de la Chambre de commerce".

Dans sa communication, il a signalé que le secteur informel, toutes branches confondues, contribue à hauteur de "60% en termes de création d'emplois, 40% de valeur ajoutée, et 41,6% au produit intérieur brut (PIB) du pays".

Le secrétaire général de la CCIAD a ainsi estimé, qu'en raison de son importance, ce secteur doit être accompagné, encadré et formé pour lui permettre d'être "compétitif l'échelle internationale".

Mbaye Chimère Ndiaye a ainsi appelé à »promouvoir » l'inclusion financière par un accès plus accru des acteurs du secteur dit informel aux services financiers formels et à »réduire de manière drastique » les formalités administratives.

Il a en outre indiqué que la formalisation des entreprises leur procure des avantages tel que l'accès aux marchés publics en plus d'améliorer leur productivité.